KORONAVÍRUS V Maďarsku zomrelo už 85 ľudí, stav v domove dôchodcov v Budapešti je kritický

Nemocnice po zotavení opustilo 115 pacientov. V povinnej domácej karanténe nariadenej úradmi je 17.490 osôb. Akreditované laboratóriá otestovali dosiaľ 31.961 vzoriek. V budapeštianskom domove dôchodcov na Peštianskej ceste, ktorý je s kapacitou 544 lôžok a 200-členným personálom najväčším zariadením svojho druhu v hlavnom meste, stúpol počet potvrdených infikovaných na 198. Chorobe tam podľahlo už osem seniorov.

Zdroj: SITA/Peter Komka/MTI via AP

V tejto súvislosti vládny blok Fidesz-KDNP tvrdí, že za katastrofálnu situáciu nesie svojou nečinnosťou zodpovednosť magistrát hlavného mesta pod vedením opozičného starostu Gergelya Karácsonya. Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová domov v piatok osobne navštívila a nariadila epidemiologickú kontrolu vo všetkých domovoch dôchodcov v krajine.

Karácsony však v piatok večer na Facebooku zverejnil dokumenty, podľa ktorých vedenie jedného z domovov dôchodcov už dávnejšie žiadalo, aby z nemocníc posielali späť do domovov pacientov len s negatívnym testom na koronavírus. Príslušný vládny úrad s pôsobnosťou pre hlavné mesto v liste ale uviedol, že nie je dôvod testovať pacientov, keď ich posielajú z jednej inštitúcie do druhej. Na základe tohto dokumentu nemocnice odmietli preverovať stav seniorov vracaných do sociálnych zariadení.

V domovoch seniorov prevádzkovaných samosprávami budapeštianskych obvodov tak magistrát začal z vlastných zdrojov s testovaním zamestnancov a obyvateľov domovov dôchodcov. "Výsledky sme následne zverejnili," dodal starosta.