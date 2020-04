KORONAVÍRUS Svetová zdravotnícka organizácia prešetruje opätovnú pozitivitu u vyliečených pacientov

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes oznámila, že prešetruje prípady, keď niektorí pacienti postihnutí chorobou COVID-19 boli na základe testov označení za vyliečených, ale neskôr sa u nich koronavírus opäť preukázal. V piatok 91 takýchto prípadov oznámila Južná Kórea.

Tamojšie zdravotnícke úrady predpokladajú, že títo ľudia neboli znovu infikovaní, ale vírus v ich tele sa pravdepodobne reaktivoval. "Sme si vedomí správ o osobách, ktoré boli za použitia PCR (polymerázovej reťazovej reakcie) testované negatívne na COVID-19 a potom po niekoľkých dňoch znova pozitívne," uviedla dnes WHO vo vyhlásení. "Sme v úzkom kontakte s našimi klinickými expertmi a tvrdo pracujeme na tom, aby sme získali viac informácií o týchto jednotlivých prípadoch. Je dôležité sa uistiť, že pri odbere vzoriek pre testy možných pacientov sú riadne dodržané všetky postupy," dodala organizácia.

Podľa odporúčaní WHO je pacient považovaný za vyliečeného, ak dva za sebou idúce testy v priebehu najmenej 24 hodín koronavírus v tele nezistia. Na základe doterajších štúdií trvá u ľudí s miernou formou choroby klinické vyliečenie asi dva týždne od doby, čo sa u nich objavili symptómy. "Sme si vedomí, že niektorí pacienti sú PCR pozitívni potom, čo sa klinicky uzdravia. Potrebujeme ale systematický zber vzoriek od uzdravených pacientov, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako dlho trvá než sa aktívneho vírusu zbavia," dodala WHO s poukázaním na to, že COVID-19 je nové ochorenie.

Dôvod opätovnej pozitivity niektorých pacientov v Južnej Kórei, ktorí predtým boli označení za negatívnych, jasný nie je. Tamojšie zdravotnícke úrady nevylučujú reaktiváciu vírusu. Niektorí odborníci sa tiež domnievajú, že na vine môžu byť chybné testy, iní experti uviedli, že pacienti môžu stále v tele mať zvyšky vírusu, bez toho, aby ich ohrozoval na zdraví a bez toho, aby boli infekční.