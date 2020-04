KORONAVÍRUS Nemecko by mohlo po sviatkoch začať zmierňovať opatrenia

BERLÍN - Nemecko počas niekoľkých posledných dní zaznamenalo pozitívny vývoj v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 a je pripravené "postupne sa vrátiť do normálneho stavu". V rozhovore pre denník Handelsblatt to vo štvrtok povedal nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.

Denný nárast nových prípadov nákazy sa podľa Spahna spomaľuje. Ak bude pozitívny vývoj situácie v súvislosti s koronavírusom pokračovať, Spahn a predsedovia vlád jednotlivých nemeckých spolkových krajín budú môcť po veľkonočných sviatkoch začať "diskutovať o postupnom návrate" k normálu. Opatrenia zavedené nemeckou vládou sú podľa Spahna účinné. V Nemecku sa v súčasnosti vykonáva denne okolo 100.000 testov na zistenie prítomnosti koronavírusu. Minister vyzdvihol zdravotnícky systém v krajine a dodal, že 40 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti je v súčasnosti neobsadených.

Občanov však upozornil, aby boli počas veľkonočného víkendu obozretní a disciplinovaní. Spahn zdôraznil, že veľkonočné sviatky by mohli rozhodnúť o tom, či je Nemecko schopné po ich skončení začať postupne prijaté opatrenia zmierňovať. "Viem, že pre mnohých bude ťažké zriecť sa počas veľkonočných sviatkov návštevy rodiny a priateľov, aj mne osobne. Tiež ma zarmucuje, že počas veľkonočných sviatkov, ako býva zvykom, nebudem môcť ísť na omšu. Týka sa to mňa aj mnohých ďalších miliónov ľudí v Nemecku. Áno, postupne sa chceme vrátiť k normalite, ale od návratu ku každodennému životu, ako sme ho poznali pred koronakrízou, sme ešte ďaleko. Nie všetko sa bude dať ľahko vrátiť tak, ako to bolo. V Nemecku budeme naďalej žiť v pandémii a s pandémiou. Veľkonočné sviatky budú rázcestím. Keď budeme počas víkendu dôslední, postupný návrat k normalite bude pravdepodobnejší," konštatoval Spahn.

Súčasné opatrenia sú v platnosti do 19. apríla, pripomína Handelsblatt. Nemecká kancelárka Angela Merkelová bude 15. a 19. apríla rokovať s premiérmi spolkových krajín o tom, ako budú postupovať po tomto dátume.

Uvoľnenie opatrení je možné len v obmedzenej miere, tvrdí Merkelová

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok uviedla, že postupné uvoľnenie opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 je možné len vo veľmi obmedzenej miere. Informovala o ton agentúra DPA. "Musíme postupovať veľmi, veľmi opatrene," povedala vo štvrtok Merkelová po zasadaní vlády. Postupovať je podľa nej potrebné "malými krokmi" a stále sledovať ich dôsledky. Takisto upozornila na možné preťaženie zdravotníckeho systému.

Ďalšie rozhodnutia podľa Merkelovej závisia okrem iného od vývoja situácie v súvislosti s nákazou a upozornila aj na štúdiu Nemeckej akadémie vied Leopoldina, ktorá má byť zverejnená po Veľkej noci a pracovali na nej Zúčastnili by sa na ňom nielen virológovia alebo lekári, ale aj odborníci z oblasti obchodu a sociológie.

"Najnovšie údaje, týkajúce sa šírenia vírusu dávajú dôvod na opatrnú nádej. Nárast sa mierne splošťuje a počet aktuálne infikovaných mierne klesá. Musíme v tom pokračovať aj po Veľkej noci, lebo veľmi, veľmi rýchlo môžeme zničiť to, čo sme teraz dosiahli. To znamená sústredenosť, disciplínu. To tiež znamená, že tieto veľkonočné sviatky budú úplne iné, ako sme ich doteraz poznali a zaiste to bude pre mnohé rodiny, pre mnohých ľudí veľká výzva. Preto moja vďaka všetkým tým, ktorí nariadenia dodržiavajú a prosím všetkých, aby v tom ešte pokračovali," povedala Merkelová.