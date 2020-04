Emotívna FOTO z karantény dojala svet: Oddaná láska aj po 67 rokoch... Toto nevidíte každý deň!

TEL AVIV - Čistá láska, ktorá sa dnes len tak nevidí a nezmení ju ani karanténa kvôli šíreniu nového koronavírusu. Manželský pár z Izraela je spolu už 67 rokov, no ich láska a oddanosť je stále rovnako silná ako na začiatku.

Bezhraničná oddanosť a hlboké city. 92-ročný Ezra a 89-ročná Beloved Shapiro sú manželmi krásnych 67 rokov. Manželský pár z Izraela má štyri deti, 10 vnúčat a sedem pravnúčat a už len vďaka tomu možno povedať, že patria medzi šťastných ľudí. No oni aj napriek dlhoročným životným skúsenostiam, ktoré spoločne zdieľajú, prežívajú vzájomnú lásku rovnako silnú ako na začiatku.

Ezra a Beloved sú spolu už 67 rokov Zdroj: Facebook/Yael Shapira Avraham

Nedávno ich odfotil jeden z ich vnúčat Yael Shapira Avraham a keď ich fotografiu zverejnila na sociálnej sieti, ihneď sa stala hitom. Niet sa čomu čudovať, keďže v záplave negatívnych správ ohľadom koronavírusu prišlo konečne aj niečo pozitívne. A také vzácne...

Takéto veci nevidíte každý deň

Kvôli všetkým uzavretým kaderníckym salónom uprostred koronavírusovej pandémie si nedokázala Beloved upraviť vlasy ako zvyčajne. Jej oddaný manžel to vzal do vlastných rúk a rozhodol sa manželku nafarbiť sám. Vnuk Yael tento moment zachytil a fotografiu zverejnil. „Toto sú moji starí rodičia. On má 92 rokov. Za každej situácii sa môj dedko stará o tom, aby sa moja babička cítila dobre. Takéto veci nevidíte každý deň," napísal Yael.

Bezhraničná oddanosť sa preukazuje jednoduchými činmi Zdroj: Facebook/Yael Shapira Avraham

„Fotografia odráža všetku ich lásku, keď jej farbí vlasy a lakuje nechty,“ uviedol vnuk pre portál Metro. Ich krásny a čistý vzťah upútal pozornosť celého sveta a manželský pár sa dostal aj do miestnych a medzinárodnych správ. „Boli takí nadšení, keď sa videli v televízii,“ dodáva Yael.

Príspevok dostal na sociálnych médiách tisíce pozitívnych hodnotení a zdieľaní, kde sa všetci zhodli, že Ezra a Beloved sú pár snov. "Absolútne krásne," napísal jeden z komentujúcich. "Oh môj bože! Toto je pravá láska, ktorá trvá večne," uviedol ďalší. Súhlasíte?