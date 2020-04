KORONAVÍRUS Lucie do úmoru šila rúška pre ostatných: FOTO Tvrdá rana! Oči jej ostali pre plač

Lucie už od detstva zbožňovala šitie a vždy ju bavilo navrhovať oblečenie. Po tom, ako vyštudovala vyššiu odbornú školu, sa začala živiť tým, čo miluje. Vybudovala si vlastný ateliér a módnu značku.

Keď sa v Česku začala šíriť koronavírusová infekcia, svoj talent zamerala na to, čo v týchto časoch potrebujeme najviac - začala so šitím rúšok. Vyrábala ich celé dni, dakedy aj do noci pre všetkých tých, ktorí si ich nedokázali ušiť sami.

Lucie sa začala živiť tým, čo ju baví. Zdroj: FB/Glorious Threads

V pondelok si však už za šijací stoj nesadla. Niekto jej ho z ateliér odcudzil, rovnako aj všetky cenné veci, ktoré v ňom mala.

„V živote by ma nenapadlo, že budem niečo takéto niekedy šiť. Je to na dlho, stále robíte to isté. Baví ma vymýšľať farebné kombinácie z toho, čo ešte v galantériách zostalo. Je to ako keď idete na hríby, netušíte, či vôbec niečo nájdete, ale za každú cenu sa snažíte domov neprísť naprázdno. Každopádne ten pocit pre dobrú vec je úžasný a som rada, že rúška nosíte,“ napísala ešte pred týždňom na facebookovej stránke ateliéru.

Ukážka rúšok, ktoré Lucie ušila. Zdroj: FB/Glorious Threads

Hoci by Češku ako začínajúcu podnikateľku mohli trápiť obavy o budúcnosti jej živnosti, nenechala sa nimi strhnúť. „Naopak, túto krízu prijala s tým, že má viac času na zariaďovanie svadobného salónu a navrhovanie svojej prvej kolekcie. A hlavne čas na šitie a svoju tvorbu,“ povedala pre TN.cz jej sesternica Klára.

Keď počet záujemcov o rúška klesol, Lucie sa začala sústrediť na svoje pôvodné plány. V nedeľu si do ateliéru nasťahovala všetky potrebné stroje a honosné látky, z ktorých mali vznikať svadobné šaty.

V pondelok jej však oči ostali pre plač. Objavila poškodené dvere a vnútri spúšť. „Všetky jej stroje boli preč, aj naparovacia žehlička. Šuplíky boli rozhádzané. Čo mohli, to odniesli,“ povedala Klára.

Čo, našťastie, neodniesli, boli rozpracované šaty. „Povedala mi, že to by ju položilo úplne,“ dodala podnikateľkina sesternica.

Lucie v súčasnosti prezerá rôzne bazáre a dúfa, že zbadá fotky ukradnutých predmetov a majetok sa jej vráti.