Dobrá rada nad zlato! Tlačí vás rúško za ušami? Prinášame vám tipy, po ktorých to bude minulosťou

BRATISLAVA - Už je to mesiac, čo sa na území Slovenska objavil prvý prípad nového koronavírusu. S cieľom minimalizovať jeho šírenie vláda SR nariadila povinne nosiť na verejnosti rúška. Väčšina si ich vyrába doma, no viacerým vadí gumička okolo uší. My sme si pri vás pripravili typy, aby sa rúškou stalo "pohodlným".

Rúško sa stalo súčasťou nášho života. Vláda Slovenskej republiky nariadila, že každý občan musí mať na verejnosti zahalenú časť tváre, a to ústa a nos. Keďže dostupných jednorázových rúšok a respirátorov je na Slovensku nedostatok, Slováci to vzali do vlastných rúk a to doslova. Sadli si za šijacie stroje alebo si ručne začali vyrábať vlastné tvárové rúška.

A ani tu sa fantázii medze nekladú. Na internete sa dá nájsť množstvo návodov, že si každý dokáže nájsť strih, ktorý mu vyhovuje. Čo však robiť vtedy, keď gumička z rúška tlačí za ušami alebo vám z nich skĺza? Prinášame vám dve jednoduché rady, z ktorých si vyberie každý.

1. Viazanie alebo prevliekanie okolo hlavy

Prvá rada, aby vás rúško netlačilo, je jednoduchý a určite o nej každý počul no neskúšal - rúško s gumičkou alebo viazaním okolo hlavy. Pri šití sa postupuje rovnako, ako pri klasickom rúšku okolo uší. No koniec je trošku odlišný. Ak šijete rúško a po bokoch si robíte "tunely", cez ktoré prevliekate gumičky, urobíte tak aj teraz. Rozdiel je v tom, že jednu gumičku prevlečiete cez oba tunely. Následne si odmeriate veľkosť, gumičku zauzlíte a uzlík skryjete do "tunela." A rúško potom prevliekate cez hlavu.

Zdroj: topky

Podobne sa postupuje aj v prípade, že tunel po bokoch nerobíte. Jednoducho našijete dve gumičky na bokoch rúška. Jedna strana gumičky sa zvnútra našije vľavo hore, druhá vpravo hore. Rovnako postupujete aj pri druhej gumičke dole. Ak gumičky nemáte, použiť môžete aj obyčajné šnúrky. V tomto prípade potrebujete štyri kusy (hore vľavo a vpravo, dole vľavo a vpravo). Šnúrky si potom za hlavou jednoducho zaviažete. Vo všetkých týchto prípadoch sedí rúško na tvári ako uliate.

2. Namiesto gumičky silónka alebo elastické tričko

Ak ste však zástancom toho nosiť rúška prichytené za ušami, aj pre vás je tu riešenie. Namiesto gumičky použite silónky alebo mäkké elastrické tričko, ktoré rozstriháte na pásiky. Tie potom jednoducho ako gumičky buď prišijete z vnútornej strany masky alebo prevlečiete cez "tunel". Aké jednoduché, však? A uši sa vám poďakujú.

Zdroj: topky

Ak ste si ešte neskúšali doma vyrobiť rúško, nikdy nie je neskoro. A je to aj príjemné odreagovanie sa. Návod, ako si ušiť spomínané rúško, ktoré neťahá a bez šijacieho stroja, nájdete v priloženom videu: