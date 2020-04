KORONAVÍRUS Geniálny tip! Český vedec poradil, ako povýšite svoje textilné rúško na zabijaka vírusov

PRAHA – Z rúšok sa stal nedostatkový tovar, a preto si ich šijeme sami. Sociálnou sieťou sa však šíri geniálny tip českého vedca, ktorý podomácky vyrobenú rúšku vylepšil. Spravte to, čo on, a z vašej rúšky sa stane zabijak nebezpečných vírusov.

Docent Stanislav Polzer z Technickej univerzity v Ostrave na svojom Facebooku zdieľal jednoduchý návod, ako si do textilnej rúšky vyrobiť účinný filter s ingredienciou, ktorá má miesto v každej domácnosti. Reč je o obyčajnej kuchynskej soli.

Polzer sa opiera o popredných vedcov, ktorí zistili, že ak silný roztok kuchynskej soli aplikujete na filter do masky, máte zaručenú protivírusovú ochranu. „Filtrácia vírusu je približne 40 až 70 percent po dobu 24 hodín (začiatkom roka je to 85 percent), ale hlavné je, že ani preniknuté vírusy už nedokázali spôsobiť ochorenie,“ vyzdvihol účinnosť český vedec.

Polzer ďalej vypichol skutočnosť, že na filtri je do piatich minút zabitých 99,9 percenta vírusov a do hodiny všetky. „Inými slovami to dramaticky znižuje riziko prenosu sekundárnou cestou, keď si siahnete na kontaminovanú rúšku a potom prenesiete vírus na iný predmet,“ vysvetlil. Treťou výhodou podľa neho je ochrana, ktorá je účinná celý deň, i vo vlhkom prostredí.

Polzer súčasne podotýka, že filter vyrobený zo soľného roztoku nebol testovaný v čase koronavírusovej pandémie, ale podľa jeho názoru jestvuje obrovská šanca, že bude fungovať.

Ako na to?

Rozpárajte jednorazovú chirurgickú rúšku a vyberte z nej prostrednú vrstvu (ak chirurgickú rúšku nemáte, použite umelú tkaninu, napríklad netkanú textíliu pre záhradkárov) Pripravte si 300 gramov soli a veľkú kuchynskú lyžicu pracieho prášku (autor príspevku použil polysorbát 20, ten ale bežní ľudia doma nedržia) Do litrovej odmerky nalejte liter horúcej vody, pridajte prací prášok a po jeho rozpustení dosypte soľ, následne poriadne premiešajte, aby sa soľ rozpustila Namočte tkaninu v 25 ml roztoku (5 kávových lyžičiek dajte do misky alebo na tanier) a nechajte ju cez noc odpočívať (platí to pre tkaninu 15 x 20 cm, pre menšie je potrebné množstvo úmerne znížiť) Potom na druhý tanier dajte 55 ml roztoku (11 kávových lyžičiek), dajte doň tkaninu a vložte do rúry na 40 °C pokiaľ sa všetka tekutina neodparí (platí to pre tkaninu 15 x 20 cm, pre menšie je potrebné množstvo úmerne znížiť) Vložte do vašej textilnej rúšky s kapsičkou na filter a máte 24-hodinovú excelentnú ochranu Večer po príchode zvonku celú rúšku ponorte ho horúcej vody na 30 minút, potom z nej vyberte filter a opäť ho napusťte soľným roztokom, liter by vám mal vystačiť na zhruba 14 dní

Vedec na záver vyzýva verejnosť, aby ani s týmto filtrom nezabúdala na opatrnosť. „Lebo vaše rúšky stále nemajú vyriešené tesnenie a veľa vzduchu nasávate z okolia. Ale na tom už tiež pracujeme,“ doplnil.