KORONAVÍRUS Jourová: EÚ pozorne sleduje plnenie maďarského zákona o výnimočnom stave

BRUSEL - Európska komisia (EK) pozorne sleduje situáciu v Maďarsku po prijatí zákona, ktorý vznikol v súvislosti so snahou vlády Viktora Orbána riešiť pandémiu koronavírusu a ktorý umožňuje nastoliť výnimočný stav a vládnutie iba za pomoci dekrétov a bez účasti parlamentu. V rozhovore to v utorok uviedla podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Európsky parlament (EP) či mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) patria medzi inštitúcie, ktoré vyzvali eurokomisiu, aby preskúmala zlučiteľnosť maďarského zákona o koronavíruse s legislatívou EÚ a v prípade potreby prijala potrebné právne kroky.

Jourová v tejto súvislosti pripomenula, že exekutíva EÚ urobila právnu analýzu toho zákona, ktorý podľa jej slov "ide o krok ďalej" ako iné zákony, z iných členských krajín, ktoré stanovujú núdzové režimy kvôli pandémii.

Spresnila, že takéto režimy sú v 20 členských krajinách Únie, ktoré prijali zvláštne protikrízové opatrenia. "Je to logické, pretože zvláštna situácia si vyžaduje zvláštny režim, kde sa počíta aj s určitým obmedzením slobôd ľudí," opísala situáciu Jourová. Zároveň však spresnila, že tie núdzové režimy musia mať nejaké parametre, pričom v prípade maďarskej právnej normy má EK určité obavy.

"Preto som povedala, že budeme sledovať najmä, ako sa ten režim bude plniť, čo sa tam bude diať. Pretože tie parametre sú, že ten režim má byť časovo ohraničený, že sa prijmú iba nevyhnutné opatrenia a primerané tejto situácii," vysvetlila česká eurokomisárka.

Dodala, že eurokomisia vidí, že existuje rozdiel medzi maďarským zákonom a režimami ostatných krajín, najmä v tom, že tam nie je uvedený časový rámec. Ďalej v tom, uvádza možnosť kriminalizácie novinárov, ktorí budú rozširovať správy o opatreniach proti koronavírusu, ktoré sú z pohľadu vlády "nepravdivé".

"Ja sama, ktorá pracujem v oblasti dezinformácií, viem, aká tenká čiara je medzi názorom a medzi klamstvom, ktoré má spôsobiť nejakú verejnú škodu," upozornila. Podľa stanoviska RSF sporný zákon obsahuje ustanovenie o trestoch do päť rokov vo väzení za šírenie falošných správ a existuje riziko, že vláda môže svojvoľne rozhodnúť, či je niektorá mediálna správa pravdivá alebo nepravdivá, čo znamená, že uvedený zákon umožňuje vláde vykonávať priamu kontrolu nad redakciami médií.

Jourová spresnila, že eurokomisia má obavy najmä z dvoch vecí - z časovej neohraničenosti tohto zákona, čo umožňuje opätovne predĺžiť výnimočný stav v krajine, a z možnej kriminalizácie médií. Pripomenula, že Orbán vyhlásil, že rešpektuje demokratické princípy, a dodala, že teraz má možnosť to dokázať.

"Je pravda, že miera dôvery voči premiérovi Orbánovi už bola narušená aj predtým. Preto sa na tento zákon dívame s väčšou nedôverou a s väčším podozrením, že by mohlo ísť o zneužitie toho krízového režimu pre upevnenie a posilnenie moci," uviedla Jourová.

Priznala, že je to znepokojujúce, a spresnila, že EK pozorne sleduje situáciu a v momente, keď by v rámci tohto režimu bola prijatá nejaká legislatíva, ktorá by bola v rozpore s európskym právom a s pravidlami EÚ, tak Európska komisia prijeme potrebné právne kroky. "Zatiaľ nie sme v tejto fáze," priznala v závere rozhovoru.