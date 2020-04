KORONAVÍRUS Maďarsko zverejnilo ďalšie opatrenia vlády: Policajti budú viac nadčasovať

Parkovanie zdarma platí od pondelka. "Jedným z najdôležitejších prostriedkov ochrany proti novému druhu koronavírusu je zachovanie bezpečnej vzdialenosti medzi ľuďmi. V preplnených vozidlách mestskej hromadnej dopravy to nie je celkom možné, preto by bolo vhodné, keby ten, kto môže, používal svoje auto," zdôvodnil toto opatrenie predseda vlády Viktor Orbán.

Policajti, ktorým budú môcť nariadiť v čase stavu núdze nadčasy nad rámec zákona, budú môcť stíhať osoby, ktoré v súvislosti s epidémiou neposkytnú správne štatistické údaje, prípadne poskytnú nepravdivé informácie. Pokuty sa pohybujú v rozpätí od 5000 do 500.000 forintov.

Podľa nariadení vlády v čase stavu núdze bude automaticky predĺžený služobný pomer vojaka, ktorému by v danom čase tento pomer skončil, a nebude možné vtedy podať ani výpoveď. V čase stavu núdze bude možné nariadiť pracovníkom domova dôchodcov 24-hodinovú pracovnú zmenu. Opatrenia sa týkajú ďalej zákazu preberania či odovzdávania podozrivých osôb umiestnených v karanténe, ale aj umiestnenia odsúdených do 14-dňovej karantény pri nástupe do výkonu trestu.