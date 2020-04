KORONAVÍRUS V Maďarsku udelili stovkám ľudí pokutu za porušenie obmedzení pohybu

Udelené pokuty dosiahli priemernú výšku 22.000 forintov (60 eur). V zmysle nariadenia o obmedzení pohybu sa sankcie za jeho nedodržanie pohybujú od 5000 do 500.000 forintov (zhruba od 14 do 1400 eur). Do stredy riešili policajti v tejto súvislosti 3587 priestupkov, pričom pokutu platil iba každý piaty človek. Čiastočný zákaz vychádzania, v ktorom je možné pohybovať sa mimo bydliska iba z presne určených vážnych dôvodov, platí v Maďarsku od 28. marca do 11. apríla.