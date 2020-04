KORONAVÍRUS Porazíme pandémiu? V Česku zabral nový liek, avšak nakazení aj mŕtvi pribúdajú

Lekári z pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnice informovali o stave pacienta, taxikára, u ktorého bol použitý liek Remdesivir. Pacientov pôvodne kritický stav sa postupne zlepšuje, teraz sa pracuje na jeho odvykaní od pľúcnej ventilácie. Vedúci lekár zhodnotil, že za jeho zlepšovaním nestojí len Remdesivir, ide o komplexné uzdravovanie. Poslednú dávku Remdesiviru dostal vo štvrtok.

Všeobecná fakultná nemocnica využíva okrem Remdesiviru aj iné lieky. Niekoľkým pacientom lekári podávajú hydroxychlorochín. Zatiaľ podľa vedúceho lekára nie je dôvod, aby sa s podávaním lieku prestalo.Medzi vyliečenými pacientmi je aj 96-ročná seniorka z Prahy.

Rizikoví pacienti bez príznakov

Zatiaľ čo v Prahe zaznamenali úspech, v moravskej nemocnici v Břeclavi sa objavili ďalšie prípady nákazy koronavírusom. Zasiahnutí sú lekári, sestry i pacienti. Nemocnica hlási ďalších nakazených medzi pacientmi i personálom, a to aj napriek prísnym opatreniam, ktoré zariadenie prijalo po prvých výskytoch koronavírusu u niekoľkých zamestnancov ARO a ORL.

„Novo pozitívne testovaní nemali žiadne príznaky, prišli sme na to pri kontrolných odberoch. Museli sme tak vykonať testy aj u pacientov na príslušnom oddelení a, bohužiaľ, u niektorých z nich sa Covid-19 tiež preukázal,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Břeclav Petr Baťka. Nemocnica oddelila pacientov s koronavírusom od tých, u ktorých boli testy negatívne. Teraz musia nanovo absolvovať testovanie všetci pacienti prijatí na hospitalizáciu. Núdzový stav v Česku bude zrejme predĺžený do konca apríla.

Ústredný krízový štáb, kde sú aj zástupcovia opozície, sa pôvodne dohodol na predĺžení o 30 dní, nakoniec bude zrejme predĺžený o 18 dní, čo vychádza na koniec apríla.Ochranné opatrenia by sa mohli skončiť skôr. Vláda na nich pracuje, ale nie vždy sa poslanci zhodnú. Premiér Andrej Babiš uviedol, že by po Veľkej noci mohlo dôjsť k uvoľneniu niektorých mimoriadnych opatrení, ktoré vláda prijala, aby zabránila šíreniu koronavírusu. Vláda prišla s radom vecí, ako pomôcť podnikom a ľuďom, ktorí pre obmedzenia nemôžu pracovať. Napríklad banky aj nebankové inštitúcie musia umožniť klientom odklad splátok, podobné je to s nájmami. Zdroj: TASR - František Iván Veľkú kritiku zožala podpora pre SZČO, niektorí ľudia mali dostať jednorazový príspevok v hodnote 25-tisíc českých korún (asi 907 eur), vláda však podľa kritikov nastavila podmienky tak, že ho dostane málokto. Hospodárska komora pripravila program pre podniky, ktoré zápasia s nedostatkom pracovníkov.

Zároveň slúži aj tým, ktorých trápi opačný problém, vzájomne sa ich snaží prepojiť. Podľa repatriačných zoznamov na návrat domov čaká okolo 2 500 Čechov, do Veľkej noci budú pokračovať projekty, rieši sa napríklad Nový Zéland a Austrália, uviedol minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.