KORONAVÍRUS Slová, ktoré nepotešia! Uznávaný virológ prehovoril o tom, dokedy nás bude trápiť nákaza

Virológ z Výskumného inštitútu CEITEC Masarykovej univerzity Pavel Plevka v rozhovore pre iROZHLAS.cz priblížil svoj pohľad na súčasnú situáciu okolo nového typu koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Pavla žijúca v Španielsku prekonala nákazu: Spoveď o bolesti, ktorú musela znášať

Podľa odborníka z čísla o potvrdených prípadoch sa o nakazených takmer nič nevie. „Až počet ľudí v nemocniciach vám veľmi dobre povie, ako sa epidémia vyvíja. K hospitalizácii dochádza zhruba dva týždne po infekcii, takže poznáte vývoj epidémie pred dvoma týždňami. Pri počte mŕtvych je to oneskorenie ešte väčšie, a to zhruba 30 dní. Pomocou týchto indikátorov môžete posudzovať, ako sa s oneskorením epidémia vyvíja, čo je dôležité v súvislosti so zavádzaním karantény,“ objasnil Plevka.

Ani čísla o vykonaných testoch, ktoré sú tiež známe verejnosti, podľa virológa dokopy nič neukazujú. „Kontrolujú sa totiž tiež tí, ktorí sa už uzdravujú, takže tak môže percento negatívnych testov narastať. Tiež sa testujú tí, ktorí majú symptómy, ale nezisťujeme zamorenosť populácie. V tejto chvíli totiž máme až 80 percentnú koreláciu medzi množstvom vykonaných testov a počtom infikovaných.“

Zdroj: Getty Images

Test zamorenosti ukáže, na čom sme

Keby sa ukázalo, že zamorenosť populácie je vysoká, podľa odborníka by to bola vynikajúca správa. „Ukázalo by sa, že vírus nie je percentuálne tak nebezpečný, a napríklad aj to, že by sa náš zdravotný systém nemusel vyrovnávať s tak veľkým počtom chorých naraz. Takéto očakávania sú ale málo pravdepodobné,“ vysvetlil Plevka.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Lekár Vladimír si dal dole rúško, aby sa usmial na syna v kočíku, policajti ho nešetrili!

Pokiaľ podľa virológa neprebehne testovanie náhodnej vzorky populácie, tak skutočné číslo pre Česko vedieť nemôžu. „Bez testovania nemôžeme vedieť, koľko je asymptomatických prenášačov,“ podotkol.

Plevka za dôležité číslo považuje aj percento rezistentných ľudí, teda tých, ktorí sú schopní sa voči vírusu brániť prirodzene, čo znižuje množstvo potencionálne chorých.

Koronavírus nie je ako chrípka

Virológ zodpovedal aj otázku, aký je rozdiel medzi chrípkou a koronavírusom. „Zásadný rozdiel je v tom, že oveľa väčšie percento ľudí s koronavírusovou infekciou si vyžaduje hospitalizáciu, a to buď na bežnom lôžku, alebo na tých s pľúcnym ventilátorom či mimotelovým okysličovaním. S chrípkou sa je spoločnosť schopná vyrovnať lepšie, počet ľudí v nemocniciach je výrazne menší a zároveň je veľká časť populácie už dopredu rezistentná na konkrétny chrípkový kmeň, ktorý sa práve šíri,“ povedal Plevka.

Dokedy nás bude koronavírus ohrozovať?

Virológ v tomto smere nie je veľmi optimistický. „Obávam sa, že to bude veľmi dlhá doba. Rok, možno rok a pol. To za predpokladu, že nezistíme, že je u nás nejaké veľké percento preinfikovaných alebo rezistentných ľudí. Keď nám vyjde predpoklad, podľa ktorého je sto percent populácie k nákaze náchylná, a keď sa dozvieme, že percento asymptomatických prenášačov je malé (zhruba dvojnásobné ako počet ľudí so symptómami), tak ten čas (než sa zamoríme) bude trvať dlho,“ skonštatoval odborník.

Na záver vyzdvihol dôležitosť karantény. „Inteligentná karanténa je potom dôležité opatrenie, pretože dokážeme efektívne vyhľadať potenciálnych chorých, testovať ich, a tak obmedziť ďalšie šírenie ochorenia COVID-19. Spoločnosť totiž potrebuje naštartovať ekonomiku, a to bez testovania nepôjde,“ uzavrel virológ.

Bilancia v Česku

Celkový počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Českej republike stúpol k polnoci z pondelka na utorok na 4822. Za posledný deň pribudlo 235 pozitívnych prípadov. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva k utorkovému ránu, informoval spravodajský server iDNES.cz. Stále platí, že ochoreniu COVID-19 podľahlo v krajine dosiaľ 78 ľudí a 121 pacientov sa uzdravilo.