KORONAVÍRUS Český primár ARO prehovoril o najväčšom probléme nemocníc: Panuje stres

Primár anestéziologicko-resuscitačného oddelenia nemocnice v Příbrame Petr Bilina pre Novinky.cz opísal starostlivosť o pacientov, u ktorých má koronavírus vážny priebeh. „Starostlivosť sa v podstate veľmi líši od toho, na čo sme my všetci zdravotníci zvyknutí. Predovšetkým, čo sa týka ochrany personálu. Pacient je umiestnený v izolovanom boxe. Tam je nastavený režim podtlaku tak, aby pri otvorení boxu infekčný aerosol, čo je to, čoho sa všetci obávame, sa nedostal do chodby, ktorá v tejto chvíli nie je v režime izolácie,“ uviedol lekár.

Nutnosť nosenia ochranného obleku podľa jeho slov zdravotníkom spomaľuje rýchlosť, s akou sa v prípade náhleho problému môžu dostaviť k pacientom. „Tým, že už to v podstate prevádzkujeme niekoľko dní, tak sa to zlepšuje a je to minúta, do dvoch minút, keď sa dá vstúpiť v kompletnej ochrane do boxu,“ vysvetlil. Na zvýšenú opatrnosť však nesmú zabúdať ani pri vyzliekaní ochranného obleku.

Je nutný neustály dohľad, sestričky sú pod tlakom

V příbramskej nemocnici sú aktuálne hospitalizovaní dvaja pacienti s potvrdeným koronavírusom. Jeden z nich leží na bežnom oddelení, ktoré prešlo do režimu COVID, stav druhého je však natoľko vážny, že sa o neho starajú priamo na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení.

„Pacient je v režime intenzívnej starostlivosti, je na umelej pľúcnej ventilácii. Vzhľadom k zlyhaniu obličiek u neho prebieha kontinuálne očisťovanie krvi hemodialýzou,“ povedal doktor a doplnil, že kvôli ventilácii je pacient držaný v umelom spánku a musí byť pod neustálym dohľadom zdravotného personálu.

„Tlak sa sestričky je veľký, ony sú veľmi statočné a zatiaľ to nesú veľmi dobre. Vždy je tam jedna z nich, aby sme nezvyšovali riziko zbytočného prenosu nákazy na zdravotníka. Lekár tam vstupuje podľa potreby,“ objasnil primár.

Najprv sa seba kričali, teraz komunikujú cez detské „pestúnky”

Na pacienta tak nepretržite dohliada zdravotná sestra. Problémom izolovaného prostredia však je, že sestra pri manipulácii s pľúcnym ventilátorom nedokáže úplne suplovať rolu lekára.

„Komunikácia cez zasklený box bola problém. Najskôr sme na seba kričali cez to sklo. Teraz sme dostali od nejakých dobrých ľudí detské opatrovateľky a vysielačky, takže komunikácia je lepšia. Sestra komunikuje s lekárom a je, samozrejme, schopná nejaké parametre sama nastaviť. Avšak aj za to je vo väčšine prípadov zodpovedný lekár, a ten to primárne nastavuje,“ vysvetlil Bilina.

Nemocnice majú problém, zdravotníci sú pripravení na najhoršie

V nemocnici sú pripravení na nárast vážnych prípadov. „Počítame, že vo chvíli, keď by počty pacientov narastali, zmeníme režim oddelenia. Personál bude len v oddelenom priestore a už sa nebude prezliekať po každom výstupe z boxu a bude môcť voľne prechádzať z boxu do boxu,“ uviedol primár.

Podľa neho je totiž v súčasnosti najväčším problémom zdravotníckych zariadení oddeliť nekontaminované časti nemocnice od tých, v ktorých sa venujú pacientom s COVID-19. „Samozrejme, väčšina našich nemocníc nebola konštruovaná ako "COVIDové domy" a je to často najväčší logistický problém. V našom prípade sme to urobili tak, že sme väčšinu pacientov posunuli čo najďalej od izolačného boxu.“

Pevne dúfame, že kolaps systému nenastane

Či sa lekárom podarí pacienta vo vážnom stave zachrániť a ako dlho bude musieť ostať v umelom spánku, je nateraz nejasné. „Časové obmedzenie nie je. Mal by tam, samozrejme, byť tak dlho, dokiaľ to jeho stav vyžaduje. Každý deň by sme sa mali poradiť a zvážiť, či je nutná analgosedácia, alebo ten umelý spánok, a aká hĺbka je potrebná k zvládnutiu stavu,“ vysvetlil primár.

V Česku sa počet nakazených koronavírusom zvýšil na 4587, zomrelo 67 ľudí. Bilina i ostatní zdravotníci dúfajú, že situáciu v nemocniciach zvládnu. „Všetci pevne dúfame, že nedôjde ku kolapsu systému, tak ako je to vidieť v niektorých juhoeurópskych krajinách. Proste veríme, že to tak nebude,“ uzavrel Bilina.