KORONAVÍRUS V New Yorku podľahlo vírusu už viac ako 1000 ľudí

NEW YORK - Počet úmrtí v dôsledku nového koronavírusu v americkom meste New York neskoro v utorok miestneho času prekonal 1000. Úrady varujú, že to najhoršie má mesto stále pred sebou. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na mestské zdravotnícke úrady.