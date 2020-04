KORONAVÍRUS Fotograf britského premiéra má údajne príznaky vírusu a je v izolácii

Britský premiér Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP/Simon Dawson

LONDÝN - Fotograf britského premiéra Borisa Johnsona má príznaky koronavírusu a je v domácej karanténe. Informoval o tom v utorok britský bulvárny denník The Sun odvolávajúci sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Správu prevzali aj ďalšie britské médiá vrátane denníka The Daily Mail.