KORONAVÍRUS Do konca apríla odhadujú štatistiky v Česku 14-tisíc potvrdených prípadov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PRAHA - Česko si v prípade koronavírusovej pandémie vedie dobre, no do konca apríla odborníci napriek tomu očakávajú až 14.000 potvrdených prípadov. Povedal to v stredu český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, píše spravodajský portál Novinky.cz.