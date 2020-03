Veľká krádež v múzeu východne od Amsterdamu: Neznámi zlodeji si odniesli Van Goghovo dielo

Ilustračné foto

Zdroj: TASR, SITA/AP

HAAG - Maľbu "The Parsonage Garden at Nuenen in Spring 1884" od Vincenta van Gogha ukradli v pondelok v skorých ranných hodinách neznámi páchatelia z múzea v holandskom meste Laren východne od Amsterdamu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov samotného múzea.