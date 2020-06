Sfušovaná freska Ježiša má konkurenciu: FOTO Strasie vás, keď zbadáte "zreštaurovanú" Pannu Máriu

Zberateľovi umenia, ktorý vlastnil dobovú kópiu obrazu , ktorý namaľoval španielsky barokový umelec Bartolomé Esteban Murillo v roku 1678, ostali oči pre plač.

Dielo totiž skončilo v rukách fušera reštaurátora, ktorý si za svoju prácu vypýtal 1 200 eur. Reštaurovanie robil na dva pokusy, pričom už prvý nedopadol najlepšie - jemné črty tváre a odtiene vlasov úplne zmizli. Majiteľovi obrazu sa nepáčili ani oči vyvrátené dohora.

The original is on the left. The two attempts at "restoring" it are on the right. Ouch.

"Experts call for regulation after latest botched art restoration in Spain: Immaculate Conception painting by Murillo reportedly cleaned by furniture restorer."https://t.co/t3kAIZYnNS pic.twitter.com/m8Kabrt7Qu