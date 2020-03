KORONAVÍRUS Najbohatší nakazený Čechoslovák prehovoril: Skúsenosť s vírusom a zbytočná panika

Křetínský to povedal v rozhovore pre český portál Blesk. Křetínský je majiteľom elektrární, európskych obchodných reťazcov a tiež vlastník vydavateľstva Czech News Center. Svoju skúsenosť s koronavírusom má už za sebou aj on. "Mal som pocit, akoby na mňa začala liezť chrípka alebo viróza. Ale neprišla. Nekašľal som, nemal som teplotu," hovorí pre portál Blesk Křetínský.

Panika a obvolávanie dotknutých

Keď sa dozvedel výsledky svojich testov, poriadne ho to vystrašilo. "Ovládla ma panika, že som musel nakaziť strašné množstvo ľudí, pretože som vôbec netušil, že ten vírus v sebe mám. Obvolal som všetkých ľudí, s ktorými som sa stretol a ktorí sa tým pádom stali rizikovými. Celkom sa kvôli mne nechalo pretestovať 27 osôb. A všetci boli negatívni," prezradil český biznismen.

Čísla berie z iného pohľadu

Podľa Křetínského je neuveriteľné, ako sa v súčasnosti pracuje s číslami ohľadom tohto ochorenia. "Mám k tomu dve veci. Prvá, ktorá sa nehovorí ľahko, pretože sa rozprávame o ľudských životoch. Ale neuveriteľne pracujeme s počtom zomrelých. Každé jedno úmrtie je samozrejme veľká ľudská tragédia. Na druhej strane, keď sa pracuje s číslami, musí sa s nimi pracovat v kontexte. Sme konfrontovaní so štatistikou tisícov mŕtvych po celom svete. Ale nikto neukazuje, aká je normálna štatistika úmrtnosti," myslí si Křetínský.

Ako príklad uviedol dnes ťažko skúšané Taliansko. "Počas doby, čo je COVID-19 v Taliansku intenzívny, čo je dlhšie, ako mesiac, tam teda v štatisticky bežnom roku zomrie cez šesťdesiat tisíc ľudí. Na koronavírus zomrelo desaťtisíc, z nich niektorí by takmer určite zomreli tento rok aj tak. To číslo je obrovské a tragické a ešte sa zhorší, ale je to desať z viac ako šesťdesiatich tisícov. NIe je to tak, že odrazu zomierajú na COVID-19 masy oproti normálnemu stavu," vyhlásil Křetínský.

Očakávania nasledujúceho priebehu

Křetínský tiež prezradil, akú reálnu nákazu vo svete očakáva. "Experti hovoria o mnohonásobku, niekto desiatkach, niekto dvadsiatkach, niekto tridsiatkach. Samozrejme sa to bude líšiť podľa krajiny a toho, ako rozsiahlo sa testuje. Aj pokiaľ by v Nemecku bola len trikrát vyššia, v čo nikto neverí, bude zostávajúca úmrtnosť na tento vírus 0,25 %. Pokiaľ desaťkrát, tak sme so smrtnosťou dnes na úrovni chrípky. Situácia sa môže vyvíjať, bohužiaľ, prídu ďalšie úmrita a možno aj viac, ale pokiaľ neskolabuje zdravotníctvo, to číslo nemôže byť dramatické, už vôbec nie pri normálnej, zdravej populácii, ktorá nie je chorá, a ani vo vysokom veku," dodal český biznismen.