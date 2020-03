KORONAVÍRUS Programové vyhlásenie vlády má prioritne reagovať na súčasnú krízu

BRATISLAVA - Programové vyhlásenie vlády (PVV) má prioritne reagovať na dôsledky krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu. Potvrdili to predstavitelia koaličných strán. Rezorty majú svoje návrhy PVV pripraviť do konca týždňa. Experti z OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí aktuálne rokujú o podobe programového vyhlásenia vlády v rámci jednotlivých ministerstiev.

Vzhľadom na súčasnú situáciu považuje OĽaNO za urgentnú ochranu slabých a chorých. "Ak bude kríza trvať dlhšie ako dva, tri mesiace, budeme musieť ochrániť ľudí, aby mali prácu, čo jesť, aby boli zabezpečené rodiny. Budeme sa musieť sústrediť na to, aby štát ako taký neskolaboval," povedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Medzi hlavné priority OĽaNO, ktoré pretaví do PVV, budú podľa neho boj proti korupcii, transparentnosť a otvorené vládnutie naprieč ministerstvami. Pripomenul tiež, že okrem pandémie nového koronavírusu zdedili po predošlej vláde vo veľmi zlom stave zdravotníctvo, školstvo či sociálne služby, ktoré potrebujú naštartovať.

Hnutie Sme rodina považuje v čase krízy za akútne presadiť zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a deti do šesť rokov. Podpredseda hnutia Peter Pčolinský potvrdil, že toto opatrenie by malo byť v PVV. Za dôležité tiež považuje systémové riešenie exekúcií, na konkrétnej podobe už rokuje s ministerstvom spravodlivosti. Koaliční partneri sa podľa Pčolinského zhodli aj na stavbe nájomných bytov, ktorá má byť súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Strana Za ľudí podľa predsedníčky poslaneckého klubu Jany Žitňanskej trvá na presadení očisty justície, téme spravodlivosti napríklad v sociálnych službách, ako aj na potrebe investovania do vzdelávania. Strana si však podľa nej uvedomuje súčasnú situáciu a ekonomické dôsledky krízy, preto pri konkrétnych opatreniach treba byť podľa nej triezvy. "Chceme byť realisti, nie je nič jednoduchšie ako nasľubovať veci. Chceme ísť do toho zodpovedne, sme si vedomí, že akokoľvek dlho bude kríza trvať, ekonomické dôsledky budú obrovské," povedala s tým, že v tejto situácii by bolo dobré počkať s niektorými konkrétnymi opatreniami.

Zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku je pre SaS dlhodobým záujmom, povedal Martin Klus, ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí. Vzhľadom na súčasnú situáciu je podľa neho v záujme Slovenska, aby sa úpravy mohli urobiť čo najrýchlejšie, a tým oživiť tento sektor, ktorý je vo veľmi zlom stave.

V oblasti diplomacie chce Klus do programového vyhlásenia vlády presadiť potvrdenie proeurópskeho a proatlantického smerovania Slovenska, ako aj zjednodušiť možnosť voľby zo zahraničia či vyššiu mieru starostlivosti o Slovákov v zahraničí. Napríklad aktuálny proces repatriácie Slovákov zo zahraničia v čase krízy treba podľa neho do budúcna vylepšiť aktívnejšou komunikáciou s krajanskými organizáciami v zahraničí.

Konečný návrh programového vyhlásenia vlády má premiér Igor Matovič (OĽaNO) predložiť na rokovanie kabinetu do 13. apríla. Následne musí vláda predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.