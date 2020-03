KORONAVÍRUS Austrálske štáty rušia vyučovanie v školách; vláda ich chce nechať otvorené

Štáty Queensland, Južná Austrália a Západná Austrália vo štvrtok oznámili, že prázdniny, ktoré sa mali konať približne v polovici apríla, presúvajú už na budúci týždeň. Rovnako sa už skôr rozhodli štáty Viktória a teritórium hlavného mesta Canberra. Najľudnatejší austrálsky štát Nový Južný Wales, ktorý má najviac potvrdených prípadov koronavírusu, iba požiadal rodičov, aby deti nechali doma. Školy sú však naďalej plne funkčné.

Nejasné odkazy austrálskej vlády ohľadne fungovania škôl už kritizovali aj učiteľské odbory. Tie tvrdia, že takýto postoj je "receptom na chaos". Federálna vláda konzervatívneho premiéra Scotta Morrisona už zaviedla niekoľko opatrení, ktoré by mali šírenie koronavírusu spomaliť - vrátane najvyššieho možného počtu ľudí v miestnosti a zrušenia zhromaždení s účasťou viac ako desiatich osôb. Plošné zatvorenie škôl však odmieta.

Morrison v stredu vyhlásil, že podľa lekárov je "bezpečné posielať deti do škôl". Podľa premiéra je prenos choroby v školách nepravdepodobný. Vlády štátov a teritórií však začali konať jednostranne a posunuli termín prázdnin už na budúci týždeň. Školy sú tento týždeň stále otvorené v štáte Západná Austrália. Premiér Mark McGowan rodičom radí, aby deti do škôl neposielali, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.

Premiérka štátu Queensland Annastacia Palaszczuková oznámila, že od pondelka zostanú školy otvorené iba pre deti pracovníkov, ktorých práca je z verejného hľadiska nevyhnutná, a pre učiteľov, ktorí by toto obdobie mali využiť na prípravu k prechodu na vyučovanie cez internet. Druhý štvrťrok sa v austrálskych školách začne v polovici apríla. Väčšina škôl pravdepodobne prejde k vyučovaniu cez internet.

Ministerka školstva Západnej Austrálie Sue Elleryová novinárom povedala, že druhý štvrťrok "bude vyzerať veľmi odlišne" a mal by byť kombináciou fyzickej výučbu a výučbu cez internet. Austrália dosiaľ potvrdila 2799 prípadov nákazy koronavírusom a 12 úmrtí.