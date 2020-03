ONLINE Svet bojuje so zákerným koronavírusom: Milióny ľudí v karanténe, počet obetí pribúda

Počet nakazených na celom svete je 374 714, zomrelo 16 350 ľudí, vyliečilo sa 101 523 pacientov (údaje z 24. 3. o 06.00 h.)

Svetová zdravotnícka organizácia označila epidémiu za pandémiu

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovalo sa 186 osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvorila hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na 1 165

V Taliansku podľahlo nákaze koronavírusom ďalších 601 ľudí, mŕtvych je 6 077, omnoho viac ako v Číne

Vo Francúzsku podľahlo nákaze 186 obetí, čím celkový počet úmrtí stúpol na 860

Americký prezident Donald Trump poslal osobný list severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, v ktorom mu ponúkol pomoc v boji proti šíreniu nového koronavírusu.

Britská vláda žiada zraniteľné osoby, aby zostali tri mesiace doma

V Česku pristáli ďalšie lietadlá so zdravotníckym materiálom z Číny

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, k prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse?

ONLINE

6:02 Čína zaznamenala za pondelok 78 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dvakrát viac, než v nedeľu. V najnovšej bilancii je tiež vyšší počet prípadov, kedy sa pacienti nakazili od chorého na čínskom území. Jeden z nich sa pritom infikoval v meste Wu-chan, kde sa nákaza potvrdila koncom minulého roka po prvýkrát. Počet nových prípadov už 13 dní v rade klesá v Južnej Kórei.

Zdroj: Getty Images

5:55 Do Česka dorazili z Číny ďalšie ochranné pomôcky. V noci ich na pražské Letisko Václava Havla priviezlo druhé lietadlo skupiny SmartWings. Ihneď po jeho prílete začali hasiči a policajti 1,9 milióna rúšok a 100.000 respirátorov vykladať. Ďalší zdravotnícky materiál privezie dnes do Pardubíc veľkokapacitné lietadlo An-124 Ruslan.

5:51 Kuba v snahe chrániť sa pred šírením nového druhu koronavírusu uzatvorí od utorka svoje hranice a umiestni do karantény zahraničných turistov. Vyhlásil to v pondelok kubánsky premiér Manuel Marrero. "Všetci turisti, ktorí sa stále nachádzajú v hoteloch, budú umiestnení do karantény. Nebudú môcť opustiť svoj hotel, pokiaľ si nenájdu let domov," uviedol premiér. (TASR)

5:43 Francúzsko sprísni opatrenia na obmedzenie pohybu osôb vrátane obmedzenia pohybových aktivít mimo bydliska a uzatvorenia otvorených trhovísk. V rozhovore pre televíziu TF1 to v pondelok vyhlásil francúzsky premiér Édouard Philippe. Viac sa dočítate TU. (TASR)

Zdroj: SITA/AP Photo/Michel Euler

5:37 Horná komora amerického Kongresu neschválila v pondelok - druhý deň po sebe - návrh zákona, ktorý mal uvoľniť státisíce miliónov dolárov na pomoc ekonomike Spojených štátov v čase koronavírusovej krízy. Stalo sa tak napriek tomu, že podľa senátorov bolo odobrenie záchranného plánu blízko. (TASR)

5:25 Západoafrické štáty Senegal a Pobrežie Slonoviny vyhlásili v pondelok mimoriadny stav v súvislosti s pandémiou nového druhu koronavírusu. Núdzové opatrenia budú v oboch krajinách platiť od utorka. Senegalský prezident Macky Sall zároveň nariadil obranným aj bezpečnostným silám, aby boli pripravené okamžite vymáhať príslušné reštrikcie. (TASR)

Zdroj: Getty Images

2:00 Nemocnice v nemeckej spolkovej krajine Sasko prijmú najmenej šesť pacientov s koronavírusom z Talianska, ktorým ich vlasť nedokáže poskytnúť liečbu. Oznámil to v pondelok saský premiér Michael Kretschmer. "Talianska vláda nás pred niekoľkými dňami oslovila s tým, či jej nemôžeme vypomôcť s opaterou o pacientov, ktorým sa v Taliansku nedostáva liečba," uviedol Kretschmer. (TASR)

0:30 Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že za všetky krízové opatrenia na seba berie plnú politickú zodpovednosť. Babiš priznal, že výnimočné opatrenia, ktoré vláda prijala v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, môžu trvať dlhšie než si jeho kabinet pôvodne myslel. "Práve teraz sa nachádzame v jednom z najťažších období novodobých dejín našej krajiny," uviedol český premiér. Podrobné informácie nájdete TU. (TASR)

Zdroj: SITA/AP/Armando Franca

23:54 Rakúska verejnoprávna stanica ORF oznámila, že jej hviezdny televízny moderátor večerného spravodajstva Armin Wolf ide do 24-hodinovej izolácie v sídle tohto média, aby sa zaistilo ďalšie vysielanie spravodajskej relácie. Uznávaný i obávaný novinár tam zostane dva týždne. Wolf (53) je tvárou spravodajského programu Zeit im Bild. Moderátor bude jedným z približne 180 zamestnancov televízie, ktorí budú v izolácii. (TASR)

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.