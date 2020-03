KORONAVÍRUS Obmedzenia v dôsledku koronavírusu pocítili aj Slováci v zahraničí

"Ľudia spanikárili, ale už sa situácia upokojila," uviedla na margo vykupovania potravín Jozefína, ktorá žije v meste Lincoln na východe Anglicka. Postup britskej vlády za uplynulý týždeň hodnotí vcelku pozitívne, hoci s riešeniami podľa nej prichádza na poslednú chvíľu. "Od pondelka firmy plánovali stratégie, v stredu začali prepúšťať ľudí a až v piatok vláda vyhlásila finančnú podporu pre zamestnancov," povedala 38-ročná finančná asistentka, ktorá v Británii žije od roku 2001.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Oceňuje, že štát doplatí 80 percent z výplaty tým, ktorí zostanú doma. "V mojej práci zredukovali hodiny o 40 percent, na tri dni v týždni. Mne kvôli deťom dali štyri dni po menej hodín," uviedla. Domnieva sa, že zmeny pocítia najmä tento týždeň, keď Británia zatvára školy. "Školy poskytli úlohy, učebné osnovy, internetové stránky či aplikácie, s ktorými majú rodičia doma s deťmi pracovať," dodala Jozefína, ktorá sa pri dcérach (4 a 5 rokov) bude doma striedať s partnerom, ktorý tiež v Spojenom kráľovstve pracuje.

Veronika paniku vo Viedni nepozoruje. Ako všetci jej kolegovia, aj ona pracuje momentálne z domu a redukuje spoločenské kontakty. Rakúska vláda obmedzenia pohybu ľudí vo verejnom priestore predĺžila do 13. apríla. "Mesto je prázdne... väčšina ľudí sa snaží nariadenia dodržiavať. Polícia chodí po uliciach a keď vidí skupiny ľudí, rozdáva pokuty," uviedla 29-ročná Slovenka, ktorá pracuje v IT sektore. Rúška ľudia v Rakúsku nenosia, keďže ich nosenie "vláda nenariadila".

Zdroj: Getty Images

Iná situácia je v Česku, kde od štvrtka platí zákaz vychádzania bez rúška alebo inej ochrannej pomôcky zakrývajúcej tvár. Podľa Jozefa (56), ktorý v Plzni pracuje ako zvárač, ich odvtedy začali ľudia viac nosiť. Aj jeho zamestnávateľ urobil viaceré opatrenia vrátane merania teploty a povinného nosenia rúšok. "Na ľahšiu váhu to berú mladší kolegovia, niektorí si zakryjú tvár košeľou alebo rolákom. Na druhej strane - rúška nie sú. Prisľúbili nám, že budú. Zatiaľ je na sklade 19 kusov. V dielni zostalo zhruba 80 ľudí," povedal Jozef, ktorý zatiaľ používa textilné rúško.

Vzhľadom na okolnosti na Slovensko neplánuje prísť. "Nikto v práci sa mi k tomu zatiaľ nevie vyjadriť. Neviem, či sa budem môcť vrátiť späť, ako to bude s platom... Musím čakať," dodal v telefonáte. V uliciach Amsterdamu panuje celkom depresívna atmosféra, keďže miestni "zbožňujú vysedávať v baroch a reštauráciách", uviedla Linda, ktorá tam žije sedem rokov. V Holandsku sú školy, divadlá, kiná a reštaurácie zatvorené a verejné zhromaždenia zakázané. Vláda zatiaľ nevyhlásila zákaz vychádzania, ale občanom odporučila vyhýbať sa sociálnym kontaktom.

"Keď je pekné počasie, parky sú plné. Ľudia chodia často von na vzduch... Rúška nikto nenosí, lebo v miestnych správach vravia, že rúška nemáme nosiť," povedala 30-ročná Slovenka, ktorá pracuje v oblasti predaja známej športovej značky. Ona sama prestala chodiť von, odkedy pred tromi týždňami začala pracovať z domu. Kancelárie jej firma vyprázdnila po tom, keď prítomnosť vírusu zistili u jedného zamestnanca.

Zdroj: Getty Images

Aktuálne zákaz vychádzania platí v Španielsku, ktoré je v Európe po Taliansku najviac zasiahnutou krajinou. "Stále fungujú lekárne a obchody, ale v uliciach Madridu veľa ľudí nevidno. Mnoho ľudí rúška nenosí, ale dodržiavajú sa odstupy medzi ľuďmi, do obchodu chodia ľudia iba s rukavicami. Už je možné zohnať aj základné potraviny v porovnaní s minulým týždňom," uviedla Mária (29).

Ako tvrdí, Španieli boli zvyknutí stretávať sa s priateľmi veľmi často. Teraz si to nahrádzajú videohovormi a večer spoločne vychádzajú na balkóny a tlieskajú zdravotníkom. Čo sa týka zmien v práci, Márii ako inštruktorke v madridskom fitnescentre pracovnú zmluvu od pondelka dočasne prerušili, bude však dostávať 70 percent z výplaty.

Globálne obmedzenia v súvislosti s koronavírusom skomplikovali situáciu aj slovenským turistom. Manželia Maroš (32) a Lenka (30) plánovali niekoľko mesiacov spoznávať krajiny juhovýchodnej Ázie. Po piatich týždňoch sa však rozhodli vrátiť na Slovensko. "Niektoré krajiny prestali na 30 dní vydávať Európanom víza, iné úplne zatvorili hranice na dobu neurčitú, takže cestovať po Ázii je teraz dosť komplikované," uviedol Maroš, ktorý si v Bangkoku všimol viditeľný úbytok európskych turistov v porovnaní so skúsenosťou spred niekoľkých týždňov.

Zdroj: Getty Images

V Malajzii, ktorá má najvyšší počet prípadov nákazy spomedzi krajín juhovýchodnej Ázie, od stredy platia prísne opatrenia. Aj od manželského páru pri odchode z krajiny požadovali potvrdenie, že nemajú chorobu COVID-19, ktorú vírus vyvoláva. Napokon ich na palubu lietadla pustili. Na návrat do Európy využili priamy let Bangkok - Viedeň. "Z letiska pôjdeme vlakom a na slovenskej strane nám príbuzní nechajú zaparkované auto," dodáva Maroš.

Na Slovensko sa vracia aj Magda (29), ktorá je na pedagogicko-výskumnej a študentskej mobilite v Havane, kde prišla 18. februára. Kuba doteraz zaznamenala 40 potvrdených prípadov a jeden prípad úmrtia. "Život na Kube prebieha zatiaľ vcelku normálne. Zatvorili miesta, kam chodia turisti, ako múzeá, diskotéky a populárne miesta. Na pláž sa dá ísť," zhrnula v nedeľu situáciu uplynulého týždňa Magda.

Pri vstupoch do budov si musia ľudia umyť ruky chlórom. Rúška nosí málo ľudí, skôr deti. Úrady medzičasom oznámili uzatvorenie škôl na jeden mesiac a turistov umiestnia do karantény. Informácie o súčasnej situácii v Európe dostáva Magda od rodiny alebo slovenskej ambasády v Havane, keďže "informovanosť je v krajine na nízkej úrovni, čo súvisí aj s nedostatočným internetom".

Zdroj: Getty Images

Do Európy sa vracia tento týždeň, keďže jej končí mesačná mobilita. Ako dodáva, odlet z Havany do Amsterdamu zatiaľ nezrušili a nakoniec sa podarilo vybaviť aj lietadlo z Amsterdamu. Koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, prvýkrát identifikovali vlani v decembri v Číne, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta a spôsobil globálnu pandémiu. Počet potvrdených prípadov nákazy prekročil vo svete číslo 380.000, vyše 16.000 ľudí nákaze podľahlo. Vyliečilo sa viac ako 100.000 osôb.

Podľa agentúry AFP musela v rámci preventívnych opatrení vlád zostať v domácej karanténe viac ako miliarda obyvateľov vo vyše 50 krajinách a územiach na celom svete.