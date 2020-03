KORONAVÍRUS Česká lekárka vyvinula jednoduchší test: Od ministerstva dostala stopku, záujem má USA

Peková pracuje v laboratóriu Tilia a ponúka jednoduchší spôsob testovania ako iné pracoviská. "Vzhľadom k tomu, že sa na nás obracajú diagnostické inštitúcie z tuzemska, Európy a USA s prosbou o vývoj praktickejšieho a dostupnejšieho testu pre kvantitatívne detekcie vírusu SARS-CoV-2, pretože pôvodne navrhnutý test je pre rutinné testovanie veľkého počtu vzoriek zbytočne komplikovaný, napriek všetkého okolo nás sme na tomto zadaní pilne pracovali," povedal pre novinky.cz Peková.

Testovať však stále nemôže a to aj napriek tomu, že všetky detaily a informácie o alternatívnom teste sú pre diagnostické laboratória ochotní poskytnúť zdarma, bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu.

"Verím, že dostupnosťou efektívnych nástrojov pre monitoring epidemiologické situácie sa nám podarí pandémiu Covid-19 nakoniec dobre zvládnuť," povedala Pekorová. O lekárke mnister českého zdravotníctva Adam Vojtěch prejlásil, že je v karanténe, pretože neodborne odoberala vzorky pozitívneho pacienta. Neskôr sa za to ospravedlnil. Peková prišla s jednoduchším testom, ktorý budú využívať laboratória v Európe a USA. V Česku jej laboratórium testovať nemôže.

"Ozvali sa nám už zo Spojených Štátov, tam sme to už posielali. Je to otvorené, ako avizujem každému. Ale myslím, že české laboratória nás neoslovia," povedala Peková. "Som vraj Janouškové dievča," hovorí.

Podľa nej je to smiešne, pretože Janouška nikdy nevidela. Je ale hrdá na to, že investoval do laboratória Chambon. "Robili sme tam veľké veci. No potom, ako zrazil tú ženu, všetko upadlo. Som apolitický človek, keby mi niekto povedal, že nás financuje, ani neviem, kto to je. No stále sa to so mnou tiahne od roku 2009," hovorí. Stále však dúfa, že bude môcť testovať na koronavírus.