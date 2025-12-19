Piatok19. december 2025, meniny má Judita, zajtra Dagmara

Polícia vyšetruje štvrtkovú nehodu v Zbyňove: Zrážka si vyžiadala dvoch zranených

Dopravná nehoda v Zbyňove.
Dopravná nehoda v Zbyňove. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
ZBYŇOV - Dopravná nehoda v Zbyňove (okres Žilina) vo štvrtok (18. 12.) ráno si vyžiadala dvoch zranených. Okolnosti zrážky dvoch áut polícia vyšetruje, informovala v piatok na sociálnej sieti.

K nehode došlo na ceste I/64. „Tridsaťročný vodič viedol osobné vozidlo, pričom pri predchádzaní a následnom zaraďovaní sa späť do jazdného pruhu došlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu s protiidúcim vozidlom,“ opísali policajti.

Obaja vodiči utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. Účastníkov nehody polícia ešte na mieste podrobila dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.

