Ako vyzerá jedna z NAJDRAHŠÍCH vianočných ozdôb? TAKTO! Pozrite sa, za čo si Harrods pýta vyše 20-tisíc eur

LONDÝN - Vianočný stromček za pár stoviek? Zabudnite. Slávny londýnsky obchod Harrods šokuje ponukou, ktorá posúva sviatočný luxus na úplne novú úroveň. Do predaja uviedol krištáľového luskáčika, ktorého cena presahuje 20-tisíc libier.
Harrods predstavil pravdepodobne najexkluzívnejšiu vianočnú dekoráciu tejto sezóny. Ide o 65-centimetrov vysokého luskáčika vyrobeného kompletne z olovnatého krištáľu, za ktorý si obchod pýta astronomických 20 650 libier (23532,22 eur).
Tento výnimočný kúsok pochádza z prestížnej kolekcie Mastercraft značky Waterford a vznikal ručne v Írsku. Na jeho výrobe sa podieľalo päť skúsených remeselníkov, ktorí mu venovali viac než 100 hodín práce. Výsledkom je masívna dekorácia vážiaca 15,5 kilogramu – rozhodne nejde o bežnú ozdobu na stromček.
Vianočný luxus nemá hornú hranicu
V popise produktu, ktorý zverejnil portál What’s The Jam, Harrods uvádza, že ide o ikonický symbol Vianoc v luxusnom prevedení. Krištáľový luskáčik má čisté línie, grafické rezy a je navrhnutý tak, aby dominoval krbu či slávnostnému stolu a okamžite navodil sviatočnú atmosféru.
Obchod myslí aj na dopravu – k drahej ozdobe ponúka špeciálne ekologické balenie prispôsobené jej veľkosti a váhe. Pre porovnanie, dizajnový luskáčik od Swarovski stojí „len“ okolo 850 libier (968,64 eur). Waterford však jasne ukazuje, že vianočný luxus nemá hornú hranicu.
