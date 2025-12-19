Nečakaná návšteva v triede: Laň prišla a začala si pochutnávať NA PÍSOMKÁCH! Radosť mali najmä niektorí žiaci

ČÍNA - Študenti v čínskej provincii S’-čchuan zažili nečakaný zásah počas vyučovania. Do triedy im totiž vošla laň a pustila sa do hromady písomiek. To, či jej návštevu všetci ocenili rovnako, záviselo najmä od toho, aké testy si vybrala ako desiatu.
V škole v čínskej provincii S’-čchuan došlo k nečakanej a úsmevnej situácii. Do jednej z tried totiž bez váhania vošla laň, ktorá si okamžite našla netradičnú desiatu – pustila sa do hromady písomiek položených na lavici.
Nezvyčajnú scénu zaznamenali študenti v bližšie nešpecifikovanej škole. Laň sa správala pokojne a s chuťou okusovala papiere, čím nepochybne rozveselila minimálne časť triedy. Podľa svedkov jej príchod zlepšil náladu všetkým – bez ohľadu na to, ako sa komu test vydaril.
Miestny maskot potešil študentov
Vedenie školy neskôr objasnilo, že nešlo o zatúlané divé zviera. Laň je miestnym „maskotom“, ktorý spolu s ďalšími zvieratami žije priamo v školskom areáli. Je zvyknutá na ľudí, často sa objavuje na fotografiách študentov a nie je výnimočné, že sa voľne pohybuje aj vo vnútri budovy. Otázkou však zostáva, prečo si vybrala práve písomky. Podľa niektorých domnienok mohla v papieri cítiť rastlinné zložky, ktoré sú súčasťou jej prirodzenej potravy, uviedla agentúra Reuters.
Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!
Odborníci zároveň upozorňujú, že aj krotké alebo ochočené zvieratá potrebujú dostatok priestoru a jasne nastavené hranice. Ich nedodržanie môže viesť k nečakaným interakciám s ľuďmi, prípadne k škodám či zraneniam, najmä ak sa zviera zľakne. Vedenie školy preto prisľúbilo, že prijme opatrenia, aby sa podobným situáciám v budúcnosti predišlo a aby sa v areáli dosiahla „harmónia“ medzi študentmi a zvieratami.