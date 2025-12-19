FOTKA Lajčáka s Epsteinom vytočila Danka: Neskutočná hanba! Exministra označil za drzého, teraz vraj vie prečo

BRATISLAVA – Fotka bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom vo štvrtok večer obletela Slovensko. Citlivo na ňu reaguje aj šéf SNS Andrej Danko, ktorý sa už predtým staval voči Lajčákovi kriticky a chcel, aby ako poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) po kauze skončil.
O tom, že Lajčák bol v kontakte s americkým predátorom sa píše už niekoľko týždňov na základe zverejnených dokumentov. Najnovšie však k mailom, ktoré si dvojica vymieňala, pribudla aj spoločná fotografia. Je jedným zo 68 záberov, ktoré vo štvrtok zverejnili americkí Demokrati vo Výbore pre dohľad nad Snemovňou reprezentantov. Fotka pochádza z Epsteinovho súkromného archívu. Záber je o to šokujúcejší, že vznikol na slovenskom veľvyslanectve vo Viedni. Zverejnené emaily naznačujú, že to malo byť v marci 2019. V tom čase už sa vedelo o Epsteinových zvrhlostiach. Epstein vyzerá na fotke veľmi uvoľnene, oblečený je dokonca v teplákoch.
Lajčáka za fotku ostro skritizovala opozícia. Nové zistenia však rozhnevali aj šéfa koaličnej SNS Andreja Danka. Šéf národniarov tlačil na Lajčákovo odvolanie z funkcie poradcu premiéra už po prevalení prvotnej komunikácie, Fico však vtedy rozhodol inak. „Nuž, čo dodať – je to len kvapka v mori, jedna z takmer 95-tisíc fotografií. Epstein bol špión, prostredníctvom darov a dievčat si získaval informácie. To, že ho Lajčák podľa tejto fotografie hostil na našej ambasáde vo Viedni, je neskutočná hanba,“ uviedol Danko.
„Voči mne bol Lajčák vždy nesmierne drzý – dnes už chápem, čo mu dodávalo také sebavedomie. Spoločne preto dúfajme, že ho premiér Fico nevezme na rokovanie do USA k Trumpovi,“ povedal Danko. Podľa vlastných slov je presvedčený, že sa ešte veľa vecí ukáže. „Mnohí ľudia dnes nespávajú pokojne, keďže vychádzajú najavo informácie o tom, ako sa posúvali údaje o vlastných vládach a politikoch. Len ľudia ako Lajčák vedia, čo za to dostali,“ tvrdí. Premiéra Roberta Fica vyzval, aby Lajčáka nevzal na oficiálnu návštevu Spojených štátov amerických.
Premiér Robert Fico tento týždeň informoval, že mu štátny tajomník ministerstva energetiky USA James P. Danly doručil pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštevu USA a stretnutie s ním. Podľa jho slov by návšteva mala byť rámcovaná k oslavám 250-teho výročia nezávislosti USA a konaniu Majstrovstiev sveta vo futbale.