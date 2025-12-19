Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Po zvyšok piatkového dňa sa môže na celom Slovensku vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy, ktorá predbežne platí do pondelka (22. 12.).
(Zdroj: shmu.sk)
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.