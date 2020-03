KORONAVÍRUS Ministerstvo vyzýva občanov, aby sa vrátili na Slovensko individuálne, ak je to možné

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vyzýva občanov, aby sa na Slovensko vrátili individuálne, ak je to možné. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.

"Budeme sa snažiť, v rámci našich reálnych možností, preveriť, aké sú možnosti návratu do vlasti organizovaného štátom, ktoré však majú svoje kapacitné limity. Naďalej preto dôrazne vyzývame našich občanov na individuálne návraty všade tam, kde je to možné," uviedol rezort diplomacie. Plán repatriácie občanov Slovenska domov v súvislosti s výskytom nového koronavírusu má pripraviť minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). V zahraničí sa totiž stále nachádza veľa občanov, ktorí sa dožadujú svojho príchodu na Slovensko. Občania majú byť v kontakte s veľvyslanectvami, aby ministerstvo vedelo, koľko ich je, a aby mohlo prijať rozhodnutie, kedy a akou formou ich prepraviť.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľu (15. 3.) uviedol, že MZVaEZ SR bude kontrolovať spôsob dopravy a stanoví si aj kľúč, podľa ktorého bude určovať prioritu, o koho sa štát postará čo najskôr. "Na poslednom mieste to budú ľudia, ktorí si šli oddýchnuť do zahraničia, alebo si tam šli zahrať golf," podotkol premiér. Ľudia, ktorí sa budú skupinovo vracať zo zahraničia autobusom alebo vládnym špeciálom, pôjdu do povinnej karantény. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) priblížila, že od ľudí potom budú žiadať, aby zotrvali v zariadeniach ministerstva v Gabčíkove, na Donovaloch alebo v Liptovskom Jáne. Tí, ktorí sa budú vracať zo zahraničia individuálne, môžu ostať aj v domácej karanténe.