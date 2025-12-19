ŠOK vo FINÁLE Pečie celé Slovensko: TOTO tu ešte nebolo... Nechápali ani moderátori!

BRATISLAVA - Už v nedeľu večer sa diváci verejnoprávnej STVR dozvedia meno tej amatérskej pekárky, ktorá si vyslúži titul Majster pekár. Po náročných týždňoch plných technických či kreatívnych výziev, sa totiž najšikovnejšia trojica stretne vo veľkom finále. No a v tom príde k historickému momentu. V šoku boli aj moderátori!
STVR odvysiela finále 5. série šou Pečie celé Slovensko už v nedeľu večer na Jednotke
Vo veľkom finále bude trojica amatérskych pekárok - Lenka, Janka a Viki - piecť dobroty na silvestrovský stôl. V osobnej výzve pripravia kanapky, v technickej sa popasujú s receptom na ikonický rez Opera a v kreatívnej výzve predvedú torty so svetelnými a pyrotechnickými efektami.
No a kým počas celej súťaže bojovali amatérski pekári s časom, vo finále sa odohral nečakaný moment. Trojica finalistiek sa totiž rozhodla odovzdať výrobky do kreatívnej výzvy ešte pred uplynutím časového limitu. Stalo sa tak prvýkrát a piata séria sa tak môže pýšiť historickým momentom.
Pozrite si v ukážke, ako prebiehali posledné momenty kretívnej výzvy v stane a nenechajte si ujsť množstvo napínavých momentov a inšpirácií vo veľkom piatek série šou Pečie celé Slovensko v nedeľu o 20:30 na Jednotke!
