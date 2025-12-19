Puškárová reaguje na KRITIKU študentov Ekonomickej univerzity po hlasovaní v parlamente: TOTO im odkazuje

BRATISLAVA - Prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave a poslankyňa parlamentu za stranu Hlas-SD Paula Puškárová rešpektuje pluralitu názorov a právo študentov vyjadrovať sa k spoločenským otázkam. Reagovala tak na kritiku študentov a akademickej obce. Zároveň však odmieta spájanie svojho pôsobenia na univerzite s politickými rozhodnutiami v Národnej rade SR.
Prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave a poslankyňa parlamentu za stranu Hlas-SD Paula Puškárová sa ocitla v centre pozornosti po tom, čo hlasovala za novelu Trestného zákona, označovanú opozíciou za „promafiánsky zákon“. Zmena sa týka výpovedí tzv. kajúcnikov – spolupracujúcich obvinených, ktorých svedecké výpovede už nebudú použiteľné, ak sa preukáže, že v minulosti v inom konaní klamali. Opozícia tento krok interpretuje ako amnestiu pre bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a ako ochranu organizovaného zločinu.
Otvorený list študentov
Na hlasovanie reagoval Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EUBA otvoreným listom adresovaným Puškárovej. Študenti a zamestnanci univerzity v ňom vyjadrili „vážne znepokojenie“ nad jej politickým pôsobením. Podľa nich má prijatá legislatíva zásadný dopad na kvalitu demokratickej kultúry, právneho štátu a dôveru verejnosti v inštitúcie. Autori listu kritizujú skrátené legislatívne konania bez odbornej diskusie a rušenie inštitúcií chrániacich verejný záujem. Poukazujú aj na možný konflikt záujmov medzi funkciou prorektorky a poslaneckým mandátom. „Naša výzva nesmeruje k spochybňovaniu Vašej odbornosti, ale k potrebe jasného oddelenia politického pôsobenia od reprezentácie univerzity navonok,“ uvádzajú.
Podľa študentov má verejné vystupovanie predstaviteľov univerzity priamy vplyv na jej reputáciu. „Nechceme, aby naše meno, naša práca a naše štúdium niesli reputačné následky rozhodnutí, s ktorými sme sa nemohli a nemôžeme stotožniť,“ píšu signatári listu. V závere sa dištancujú od politického pôsobenia Puškárovej a apelujú na zachovanie akademických hodnôt.
Reakcia Puškárovej
Puškárová v reakcii na list študentov zdôraznila, že plne rešpektuje pluralitu názorov, akademickú slobodu a právo študentov vyjadriť sa. Odmietla však spájanie svojho pôsobenia na univerzite s politickými rozhodnutiami v parlamente. Podľa nej univerzita otázku súbehu funkcií riešila už na začiatku jej mandátu v súlade s legislatívou.
„Akademici a akademičky sú historicky a prirodzene aktívnou súčasťou verejného a politického života. Univerzity vždy boli priestorom kritického myslenia, formovania verejnej politiky a angažovanosti v prospech spoločnosti. Samotná politická aktivita akademika preto nemôže byť považovaná za diskvalifikačný znak, pokiaľ je výkon funkcií v súlade so zákonom a akademickou integritou,“ uviedla.
Puškárová zároveň odmietla tvrdenia, že by univerzitu využívala na politické účely, a kritiku označila za súčasť kampane Nadácie Zastavme korupciu. Podľa nej je táto kampaň postavená na „nezdravých emóciách, účelových skratkách a prekrúcaní reality“. Puškárová zdôraznila, že Ekonomická univerzita v Bratislave je pre ňu nielen alma mater, ale aj profesijný domov. „Univerzita má zostať miestom plurality, odbornosti a vzájomného rešpektu – nie priestorom pre personalizáciu politických sporov,“ dodala.