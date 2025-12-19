TAKTO vyzerá luxus budúcnosti: Vyradené lietadlá premenili na hotel! Pozrite sa, ako vyzerá zvnútra

BUENOS AIRES - Argentína prišla s netradičným konceptom luxusného ubytovania, aký nemá vo svete obdobu. V provincii Córdoba vznikol hotel zabudovaný do dvoch vyradených komerčných lietadiel, ktorý spája moderné technológie, originálny dizajn a zážitkové cestovanie s cieľom oživiť turistický ruch vo vnútrozemí krajiny.
V argentínskom meste Oncativo otvorili prvý luxusný hotel na svete umiestnený v dvoch komerčných lietadlách. Každý stroj ponúka osem dvojlôžkových izieb s balkónmi, vírivkami, modernými kúpeľňami a klimatizáciou. Krajina tak posunula luxusné cestovanie na novú úroveň. Hotel s názvom Air Damasco spája moderné vybavenie s tematickým dizajnom, ktorý sľubuje nezabudnuteľný zážitok.
Výnimočné zážitky
Cieľom je podporiť cestovný ruch vo vnútrozemí provincie a zároveň vyzdvihnúť kultúrnu a historickú hodnotu regiónu. Kabíny lietadiel boli kreatívne prerobené na priestory, ktoré zahŕňajú čitárne a aj múzejné časti. Táto iniciatíva zapadá do celosvetového trendu premieňania dopravných prostriedkov na originálne turistické atrakcie. Ako informuje portál NDTV, hotel je navrhnutý pre turistov, ktorí hľadajú výnimočné zážitky. Umožňuje hosťom byť v kontakte s prírodou a zároveň si užívať luxusné ubytovanie. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 9. júla tohto roku.
Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?
Nedávno zverejnené zábery ukazujú lietadla umiestnené do malebnej vidieckej krajiny a ponúkajú pohľad do jednej z izieb. Je vybavená posteľou veľkosti king, smart televízorom, Wi-Fi pripojením a sprchou s podporou Bluetooth a ambientným osvetlením. Projekt vedie podnikateľ Oscar Scorza, majiteľ spoločnosti Econovo, ktorá sa špecializuje na mestskú sanitáciu. „Nápad vznikol nečakane. Keď mi ponúkli lietadlá, okamžite som pomyslel na ich recykláciu v rámci nejakého projektu a začal som vymýšľať rôzne možnosti,“ uviedol. „Jedno lietadlo som upravil na priestor pre podujatia a tanečný klub a následne vznikla myšlienka premeniť ďalšie dve na hotel. Mojím cieľom bolo vytvoriť priestor, ktorý by vynikal špičkovými technológiami v izbách a ponúkal skutočne jedinečný zážitok, úplne odlišný od bežných hotelov.“