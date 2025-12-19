Trumpova vláda sa odvolala proti rozhodnutiu súdu o financovaní Harvardu

NEW YORK - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa odvolala proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré z veľkej časti obnovilo financovanie Harvardovej univerzity zo štátnych zdrojov. Vláda ho obmedzila pre údajné tolerovanie antisemitizmu a prechovávanie liberálnych zaujatostí na prestížnej škole. Informuje o tom agentúra AFP.
Harvard je v popredí Trumpovej kampane proti americkým univerzitám, pretože ignoroval výzvy vlády podriadiť sa dohľadu nad svojimi učebnými osnovami, personálnym obsadením, náborom študentov a „rozmanitosťou názorov“.
Zmrazené granty ohrozili výskum
Trump a jeho administratíva sa preto rozhodli zmraziť viac ako dve miliardy dolárov pre financovanie výskumných grantov. Rozhodnutie zabrzdilo výskum a inovácie na Harvardovej univerzite vrátane oblastí high-tech, ktoré zachraňujú životy.
V septembri federálna sudkyňa v Bostone Allison Burroughsová rozhodla, že postup vlády bol z veľkej časti nezákonný, a nariadila obnovenie toku finančných prostriedkov. Právnici vlády sa v krátkom súdnom podaní vo štvrtok večer obrátili s odvolaním na súd vyššej inštancie. Dátum pojednávania o odvolaní nie je stanovený.
Trumpova administratíva sa už predtým snažila odstrániť Harvard z elektronického imigračného registra študentov a nariadila veľvyslanectvám USA po celom svete, aby zamietli víza študentom zo zahraničia, ktorí chcú uspieť na tejto univerzite so sídlom v štáte Massachusetts.