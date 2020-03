Šokovaní vedci! Pri testovaní nakazených zistili najväčšiu zákernosť koronavírusu: Šíria ho aj vyliečení

Štúdia potvrdzuje, že ľudia môžu nákazu šíriť skôr, ako sa dozvedia, že sú infikovaní vírusom, ktorý už má na svedomí takmer 5-tisíc obetí na celom svete a infikoval 126-tisíc ľudí. Štúdia ukázala, že organizmus pacientov infikovaných koronavírusom ešte pred výskytom závažných príznakov obsahoval veľké množstvá vírusu.

Vedci zistili, že ľudia zostávajú nákazliví, aj keď sa cítia lepšie. Nemecká štúdia, jedna z prvých štúdií koronavírusu, ktorá sa uskutočnila mimo Číny, potvrdzuje teóriu, že ľudia môžu vírus šíriť ešte skôr, ako zistia, že sú infikovaní. Zároveň však naznačuje, že ho môžu šíriť aj po tom, ako sa zotavia z infekcie.

Vírus je všade, kdekoľvek a kedykoľvek

Štúdia, ktorá zahŕňa podrobné monitorovanie deviatich pacientov v Mníchove, prichádza, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila koronavírus ako globálnu pandémiu. Vedci z armádneho mikrobiologického ústavu v Mníchove odobrali nakazeným pacientom vzorky z nosa a hrdla. Výsledky ukázali, že vzorky majú veľmi vysokú záťaž koronavírusom, hoci subjekty vykazovali iba ľahké príznaky, ako je únava alebo kašeľ.

To naznačuje, že ak niekto infikovaný v tomto okamihu zakašle alebo kýchne alebo si neumyje ruky, ľahko infikuje niekoho iného. Počas prvého týždňa sledovania pacienti naďalej vykazovali vysoké uvoľňovanie vírusu, čo vyvrcholilo asi štyri dni po tom, ako sa začali cítiť zle.

U ľudí s miernymi príznakmi sa vylučovanie koronavírusu znížilo asi o desať dní. Dvaja z deviatich ľudí však mali vážnejší priebeh choroby a objavili sa u nich skoré príznaky zápalu pľúc. Stále mali v organizme vysokú hladinu koronavírusu, čo vrcholilo v 10. alebo 11. deň a hladina klesala až neskôr. Zdroj: NEJM

Vedci napísali: „Uvoľnenie vírusovej RNA zo spúta (vykašlaného hlienu) prežilo aj koniec príznakov. Koronavírus sa môže prejaviť len ako mierne ochorenie horných dýchacích ciest.“ Štúdia bola vydaná online ešte pred uverejnením v časopise, čo znamená, že ešte neprešla úpravami.

Bharat Pankhania, hlavný asistent na lekárskej fakulte univerzity v Exeteri však potvrdil, že ľudia musia „prijať myšlienku“, že sú vystavení koronavírusu „kdekoľvek, kedykoľvek, všade“. Pre britský denník The Times povedal: „Príklad nákazy Nadine Dorriesovej (britskej ministerky zdravotníctva, pozn. red.), ktorý sa rozvinul, objavili sa príznaky a až o niekoľko dní neskôr si uvedomila, že je infikovaná koronavírusom, poukazuje na ťažkosti s udržaním šírenia vírusu pod kontrolou.“

Clemens Martin Wendtner, spoluautor správy pre The Telegraph povedal: „Pointa je v tom, že ste infekční, aj keď nemáte choré pľúca. Na prenos vírusu na iných ľudí nemusíte byť vážne chorí. Tento vírus šíria aj veľmi asymptomatickí pacienti.“ WHO v stredu vyhlásila prepuknutie koronavírusu za globálnu pandémiu a obvinila vlády na celom svete z „alarmujúcej miery nečinnosti“, ktorá nepriamo zapríčinila túto krízu. Líder OSN doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že je „hlboko znepokojený alarmujúcou rýchlosťou šírenia koronavírusu a jeho závažnosťou“. Kritizoval tiež vlády pre ignorovanie opakovaných prosieb WHO, aby podnikli naliehavé a rázne kroky. Prípady smrteľnej nákazy už mimo Číny sa za štrnásť dní zvýšili trinásťkrát počas eskalujúcich kríz v Taliansku, Iráne, Španielsku, Nemecku a Francúzsku.

Doteraz poslednou pandémiou, definovanou ako nekontrolované šírenie novej choroby na celom svete, ktorá bola oficiálne oznámená, bolo prepuknutie prasacej chrípky v roku 2009.

Vývin situácie sa teraz dramaticky spomalil v Číne, kde sa choroba objavila koncom decembra minulého roka. Kríza však teraz zachvátila Európu, kde počet prípadov stúpa každým dňom. Približne 60 miliónov Talianov, ktorých krajina je po Číne najhoršie zasiahnutá, sa v súčasnosti týkajú oficiálne zákazy a príkazy uvalené talianskou vládou. Poprední odborníci vrátane nemeckého ministra zdravotníctva označujú krízu za pandémiu už celé týždne. A samotná WHO pripustila, že sa vražedný vírus šíri medzi ľuďmi na štyroch kontinentoch už od 28. februára. Zdroj: TASR/AP/Jean-Christophe Bott/Keystone

V súčasnosti už všetky vlády a zdravotnícke orgány pracujú na tom, aby koronavírus zastavili, zabezpečujú starostlivosť o chorých pacientov a snažia sa zastaviť ich infikovanie iných ľudí. Ľudia, ktorí ochorejú, sú umiestnení v karanténe v nemocniciach, kde sa dajú liečiť ich príznaky a sú mimo dosahu neinfikovanej verejnosti. Letiská na celom svete zavádzajú skríningové opatrenia, ako napríklad lekárov priamo na mieste, merania teploty a pomocou tepelného skríningu zisťujú tých, ktorí by mohli byť chorí (infekcia spôsobuje zvýšenú teplotu). Môže však trvať týždne, kým sa objavia príznaky, takže je len malá pravdepodobnosť, že infikovaní pacienti budú objavení na letisku. Zatiaľ jediným riešením je nešíriť paniku, dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia a poslúchnuť nariadenia vlád jednotlivých krajín.