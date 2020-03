Osem policajtov ide pomáhať na grécko-tureckú hranicu: Vybavení sú aj proti koronavírusu

BRATISLAVA - Slovensko vyšle ôsmich policajtov do Grécka, aby v súvislosti s náporom migrantov pomáhali strážiť tamojšiu hranicu s Tureckom. Ako ďalej na sociálnej sieti informuje Policajný zbor SR, Grécko totiž na základe kritickej situácie na hranici požiadalo o pomoc Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž - Frontex.

„Výkonný riaditeľ agentúry rozhodol o nasadení požadovaného tímu do oblasti Evros v počte 100 policajtov. V súlade so stanovenými počtami pre jednotlivé členské štáty sa Slovenská republika bude na tvorbe tímu podieľať ôsmimi policajtmi určenými na vykonávanie činností súvisiacimi s hraničným dozorom,“ uvádza polícia s tým, že Slováci budú pôsobiť v priestore hraničného prechodu Kastanies.

Polícia zdôrazňuje, že pre hrozbu koronavírusu je mimoriadna pozornosť venovaná aj ochrane zdravia policajtov. „Pre náš tím sme zabezpečili dostatočné množstvo ochranných prostriedkov súvisiacich s ochranou proti Covid-19. Pre prípad osobného kontaktu s nelegálnymi migrantmi sú policajti vybavení protiúderovými kompletmi, prilbami a štítmi, ktoré im zabezpečia potrebnú ochranu,“ uvádza Policajný zbor.

V roku 2019 Slovensko do operačných aktivít agentúry Frontex vyslalo 188 policajtov. „Rovnaký počet policajtov sme pripravení vyslať aj v roku 2020. V prípade potreby, ak by kritická situácia na hranici Grécka s Tureckom trvala dlhodobo, respektíve, ak by sa podobná kritická situácia vyskytla aj na iných úsekoch schengenskej hranice, sme pripravení počet vysielaných policajtov zvýšiť,“ dodala polícia.