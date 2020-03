ONLINE Koronavírus útočí: Prvý prípad na Ukrajine, v Česku päť nakazených, v Británii nastupuje armáda

13:10 Francúzsko zatvorilo približne 120 škôl, a to ešte nemusí byť konečné číslo. V utorok to oznámil minister školstva Jean-Michel Blanquer. Týka sa to okolo 35-tisíc študentov predovšetkým v Bretónsku a regióne Oise severne od Paríža, kde zaznamenali zvýšenú koncentráciu výskytu koronavírusu. Blanquer uviedol, že zatvoria aj ďalšie školy. Zakázal akékoľvek školské výlety.

12:58 V trnavskej nemocnici majú momentálne päť pacientov s podozrením na koronavírus. Výsledky ich testov budú známe v priebehu dnešného dňa, na Slovensku zatiaľ ochorenie nebolo potvrdené. Doteraz mali v nemocnici sedem pacientov s podozrením na koronavírus, ani v jednom prípade sa ochorenie nepotvrdilo

12:55 Pre epidémiu koronavírusu sa neuskutoční medzinárodný knižný veľtrh v Lipsku, ktorý sa mal začať 12. marca. Rozhodla o tom radnica nemeckého mesta.

12:50 Spoločnosť Air India odporúča spolucestujúcim pacienta s koronavírusom v Dillí, aby sa hlásili na skríning. V tweete uviedol: „Pre cestujúcich, ktorí leteli linkou AI 154 Viedeň-Dillí 25. februára. Jeden z cestujúcich má pozitívny test na koronavírus. Postupujte podľa protokolu ministerstva zdravotníctva týkajúceho sa koronavírusu. "

#FlyAI : This is for the attention of passengers who flew on AI154 Vienna-Delhi of 25th Feb' 20. One of the passengers has tested positive for #coronavirus. Please follow the protocol notified by the Ministry of Health regarding Corona Virus. Kindly visit https://t.co/YR6yHUi4Or. — Air India (@airindiain) March 3, 2020

12:45 Ďalších 11 ľudí podľahlo v Iráne koronavírusu, čím sa celkový počet obetí ochorenia zvýšil na 77. Nákazu doposiaľ potvrdili u 2 336 osôb. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na iránske ministerstvo zdravotníctva.

12:40 Študenti z mesta Police sa nedávno vrátili z Talianska a podľa pokynov sa dostali do karantény. "O mladých ľudí sa starajú vychovávatelia a psychológovia," hovorí Agata Jarymowicz, riaditeľka školského komplexu Ignacy Łukasiewicz v Policiach, ktorého objekty sú v karanténe. Toto rozhodnutie prijal úrad verejného zdravotníctva Poľska pre podozrenie na koronavírus u dvoch 16-ročných študentov. Zdroj: Getty Images

12:30 V talianskej štátnej televízii RAI sa objavil prípad koronavírusu. Redaktor, ktorý bol predtým v Benátkach, mal pozitívny výsledok testu. Infekčnosť ďalšieho zamestnanca televízie, kameramana, ktorý sa vrátil z Iránu, zatiaľ nebola potvrdená. Redaktor za posledných desať dní nemal prístup do sídla spoločnosti, je hospitalizovaný v Spallanzani. Jeho stav je dobrý.

12:20 Istý taliansky pacient, ktorého prvý test bol pozitívny, utiekol z nemocnice a vrátil sa domov taxíkom. Taxikár je v karanténe.

12:15 Vo Švajčiarsku je teraz podľa úradov 45 infikovaných pacientov. Nákaza sa objavila v armáde, kde bol pozitívne testovaný príslušník aktívnych záloh na základni v obci Wangen an den Aare v bernskom kantóne.

12:10 Jeden z nemeckých pacientov, u ktorých sa koronavírus potvrdil, sa podľa talianskych médií nakazil počas pobytu na majstrovstvách sveta v biatlone v polovici februára v Anterselve. Regionálny denník Dolomiten uviedol, že 68-ročný muž bol členom skupiny 46 turistov ubytovaných v hoteli v Monguelfe a každý deň dochádzali na preteky kyvadlovou dopravou. Podľa usporiadateľov biatlonistov každý deň na trati sledovalo až 20-tisíc divákov.

12:06 Počet nakazených koronavírusom v Nemecku za 24 hodín stúpol o 38. Celkom je podľa inštitútu Roberta Kocha 188 nakazených, a to v 13 zo 16 nemeckých spolkových krajín.

12:00 Jedenásť Rakúšanov ostalo nedobrovoľne v karanténe na výletnej lodi v Nórsku. Nemecká výletná loď uviazla v Haugesunde v Nórsku pre nákazu koronavírusom. Predpokladá sa, že dvaja nemeckí cestujúci sú infikovaní koronavírusom. Loď s približne 1 200 cestujúcimi bola v utorok ráno v prístave nórskeho mesta Haugesund a v pondelok večer mala odísť do Bodø.



11:55 Väčšina ministrov holandskej vlády sa v utorok stretla v Haagu na mimoriadnom zasadnutí zameranom na koronavírus, ktorý v Holandsku nakazil už 20 ľudí. Krízový výbor vlády zasadá iba v prípadoch, keď existuje riziko pre národnú bezpečnosť. Premiér Mark Rutte čelí kritike poslancov , že vládny kabinet bol doteraz príliš pomalý a nezareagoval včas na šírenie vírusu v krajine.

11:50 Vo Veľkej Británii spustili akciu Koronavírus. Bojový plán Borisa Johnsona uvádza možnosti, že na uliciach bude hliadkovať vojsko, zakážu sa športové zápasy, vybudujú sa provizórne márnice a veľká časť zamestnancov bude na home offfice. Zdroj: SITA/Liam McBurney/PA via AP

11:40 Popredná londýnska dramatická škola bola dnes uzavretá po tom, ako učiteľa hudby pozitívne testovali na koronavírus. Študenti sa obávajú, že budú môcť absolvovať skúšky až počas leta, ak sa epidémia bude naďalej šíriť. Hudobná a dramatická škola Guildhall bude zatvorená 14 dní.

11:30 Dve zahraničné študentky, ktoré majú pozitívne výsledky testov a sú v karanténe v Česku, navštívili na svojich potulkách Európou aj Rakúsko a Maďarsko. "Informovali sme Viedeň i maďarskú stranu," citovala agentúra riaditeľku pražskej hygienickej stanice Zdeňku Jágrovú, podľa ktorej u Američanky potvrdili nákazu koronavírusom pri prvom teste v nedeľu, u študentky z Ekvádor až pri opakovanom teste.

11:25 Prvý prípad prenosu koronavírusu v komunite bol potvrdený v Austrálii. Zdravotníckemu pracovníkovi z Nového Južného Walesu, ktorý tri mesiace necestoval do zahraničia, bola diagnostikovaná choroba zároveň so 41-ročnou ženou. Jej prípad sa dal vysledovať až po jej 43-ročného brata, ktorý sa nedávno vrátil z Iránu.

11:15 Poľský parlament schválil v noci na utorok nový zákon zavádzajúci preventívne opatrenia proti možnému šíreniu nákazy koronavírusom. V Poľsku zatiaľ nepotvrdili žiaden prípad infekcie. Schválená právna norma umožňuje podnikom, aby svojim zamestnancom nariadili prácu z domu. V prípade šírenia vírusu tiež zostanú zatvorené škôlky a školy, rodičom vznikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.

11:00 V Česku rušia lety do a z Talianska. Lietadlo Ryanairu z talianskeho Bergama do Brna v stredu ešte priletí. Potom linka nebude lietať minimálne dva týždne, záleží na rozhodnutí vlády. Zdroj: TASR/AP 10:55 Čínske úrady v utorok oznámili rekordne nízky počet nových prípadov koronavírusu. V pondelok bolo v celej krajine potvrdených 125 nových pacientov, najnižšie číslo od zverejnenia celoštátnej štatistiky v januári. Počet obetí tiež klesol na 31.

10:50 V Rakúsku je už 21 potvrdených prípadov koronavírusu. V utorok boli na test COVID-19 pozitívni ďalší traja ľudia. Najbližšie dni sú rozhodujúce.

10:45 V Moravskosliezskom kraji sa aktuálne čaká na výsledky testov na koronavírus u desiatich ľudí, povedala Hana Zelená zo Zdravotného ústavu v Ostrave, ktorý nanovo začal robiť testy na koronavírus.

10:13 Severná Kórea umožní zahraničným diplomatom opustiť krajinu, ak si to budú želať. Severokórejské úrady doteraz držali diplomatov a ďalších cudzincov v krajine v tridsaťdňovej karanténe v obavách zo šírenia nového typu koronavírusy.

10:37 Na Ukrajine bol potvrdený prvý prípad nákazy

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

10:36 Ozbrojené sily Mjanmarska oznámili, že odložia svoju výročnú vojenskú prehliadku, aby sa pokúsili zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

10:28 Zomrel lekár vo Wu-chane, ktorý bol na tom istom oddelení ako Li Wen-liang

Wuhanský lekár z toho istého oddelenia ako informátor Li Wen-liang zomrel v utorok na koronavírus. Mei Zhongming bol 57-ročný hlavný lekár a zástupca riaditeľa oftalmologického oddelenia v centrálnej nemocnici Wuhan a bol nadriadeným Dr. Li. Nemocnica vyjadrila „hlbokú sústrasť“ pri správach o smrti Dr. Meiho. Informuje o tom CNN.

10:20 Juhokórejská vláda oznámila ďalších 374 potvrdených prípadov koronavírusu, čím sa celkový počet infekcií v krajine zvýšil na 5 186. V predchádzajúcom oznámení informovali o 600 prípadoch, čo znamená, že tam za posledných 24 hodín bolo hlásených takmer tisíc nových infekcií.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

10:17 V Spojených štátoch je podľa CNN viac ako 100 prípadov infikovaných koronavírusom, pričom najviac postihnuté sú Washington a Kalifornia. Šesť pacientov podľa informácií portálu zomrelo.

10:12 Poľsko zavádza preventívne opatrenia

Poľský parlament schválil v noci na utorok nový zákon zavádzajúci preventívne opatrenia proti možnému šíreniu nákazy koronavírusom. V Poľsku zatiaľ nepotvrdili žiaden prípad infekcie, informovala v utorok agentúra DPA s tým, že zatiaľ monitorujú 92 ľudí s podozrením.

Schválená právna norma okrem iného umožňuje podnikom, aby svojim zamestnancom nariadili prácu z domu. V prípade šírenia vírusu tiež zostanú zatvorené škôlky a školy, pričom rodičom vznikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa. Zákon navyše úradom povoľuje zadovážiť si medicínske vybavenie a pomôcky na boj proti koronavírusu bez vypísania verejnej súťaže.

10:08 Americký prezident Donald Trump naznačil, že zvažuje ďalšie cestovné obmedzenia do Ameriky, aby sa pokúsil obmedziť šírenie koronavírusu.

Donald Trump Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

10:05 Hlavné koncerty a udalosti v Spojených arabských emirátoch, v leteckom tranzitnom stredisku, ako aj v turistickom a obchodnom centre, boli zrušené alebo odložené v dôsledku rozšírenia koronavírusu v Perzskom zálive.

9:58 Verejné údaje o počte pacientov testovaných na koronavírus v USA boli odstránené z webovej stránky amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), uviedol to podľa The Guardian kongresman Mark Pocan. „Verejná webová stránka CDC venovaná údajom Covid-19 dnes už nevysvetľuje, koľko osôb bolo testovaných na Covid-19 alebo ktoré zomreli. Chcel by som vedieť prečo," uvádza.

This is unacceptable.



I just sent a letter to @CDCDirector demanding answers to why their website removed public data on the number of patients tested in the United States.



The American people deserve answers. https://t.co/fr50cDL7id pic.twitter.com/Sh6JRYBjRz — Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) March 3, 2020

9:54 Hlasy izraelských voličov v karanténe nemá kto spracovať

Členovia volebných komisií v Izraeli odmietajú spracovať 4076 hlasovacích lístkov, ktoré boli vhodené do urien voličmi s podozrením na nákazu novým koronavírusom SARS-CoV-2. V utorok o tom informoval denník The Times of Israel. Prenosné volebné urny zo 16 osobitne zriadených volebných miestností - v stanoch -, v ktorých mohli voliť iba voliči v domácej karanténe, zostávajú nedotknuté, konštatoval denník.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mahmoud Illean

Podľa denníka nie je jasné, kto bude zodpovedný za spracovanie a spočítanie týchto hlasovacích lístkov. Podľa televízie kanála 12 by mohli byť touto úlohou poverení lekári zo záchrannej služby Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). Podľa nej sa už ústredná volebná komisia požiadala jej pohotovostnú službu, aby prevzala zodpovednosť za manipuláciu s týmito hlasovacími lístkami.

9:42 Európska komisia v pondelok vytvorila skupinu reagujúcu na koronavírusy, ktorá má preskúmať zdravotné riziká, ako aj dôsledky pre dopravu a mobilitu v Európskej únii a jej hospodárstve.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

9:38 V Chorvátsku hlásia už deväť nakazených koronavírusom

Deviata obeť je povolaním kamionista, ktorý často jazdil s tovarom do Talianska. Situácia je tam však pokojná, uviedol chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beros s tým, že pristupujú k prísnejším hraničným opatreniam.

9:37 Vláda v čínskom okrese Čching-tchien v juhovýchodnej provincii Če-tiang uviedla, že cestovanie je najľahším spôsobom prenosu infekcie. "Najlepšou formou ochrany je, ak ľudia zostanú doma," dodali tamojší predstavitelia. Sedem nových prípadov v tomto okrese zaznamenali u čínskych občanov, ktorí sa vrátili z Talianska. Tí pracovali v reštaurácii v meste Bergamo v najviac zasiahnutom talianskom regióne Lombardsko a boli v kontakte s už predtým infikovanou osobou.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan

9:35 Čínski predstavitelia vyzvali v utorok Číňanov žijúcich v zahraničí, aby v súvislosti s celosvetovým šírením koronavírusu SARS-CoV-2 necestovali naspäť do vlasti. Informovala o tom agentúra Reuters.

9:33 Južná Kórea v utorok oznámila 600 nových prípadov nakazenia novým koronavírusom, čím sa celkový počet infikovaných osôb v tejto krajine zvýšil na 4812. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na štatistiku zverejnenú Kórejským centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).

Ľudia čakajú v rade na nákup ochranných rúšok pred železničnou stanicou v Soule Zdroj: TASR/Hong Hae-in/Yonhap via AP

9:28 Spoločnosti Twitter a Google vyzvali svojich zamestnancov, aby v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu pracovali z domu. Informovali o tom v utorok televízia CNN a portál Business Insider.

9:15 V Austrálii bol v pondelok zaznamenaný prvý prípad šírenia nového koronavírusu bez zjavnej väzby na ostatné prípady infekcie v krajine. Podľa dostupných informácií ide o lekára, ktorý už niekoľko mesiacov neopustil územie štátu, pričom neliečil žiadneho pacienta s potvrdenou nákazou na SARS-CoV-2. Austrálske úrady kvôli tomu začnú využívať len zriedka uplatňovaný zákon o biologickej bezpečnosti, aby obmedzili pohyb osôb.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan

9:05 Piatym prípadom v Česku je žena z Ekvádoru, ktorá cestovala spolu s Američankou, u ktorej sa nákaza koronavírusu potvrdila v nedeľu, informovali o tom Novinky.cz s tým, že teraz sa nachádza v Nemocnici Na Bulovce v Prahe. "Test bol pôvodne negatívny, po dvoch dňoch pomerne jasne pozitívne. Žena bola už od soboty v izolácii, takže k žiadnemu ďalšiemu kontaktu nedošlo," uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

8:55 Test na koronavírus podstúpil už aj pápež František. Minulý týždeň totiž pre príznaky silného prechladnutia musel zrušiť niekoľko svojich naplánovaných akcií. Na poslednom verejnom vystúpení bolo vidieť, že 83-ročný pontifikus sa necíti dobre. Potil sa, utieral si nos a kašľal. Správy z Taliansku tvrdia, že pápež, ktorému v mladosti museli odstrániť časť pľúc pre vážnu chorobu, má výsledky testov negatívne, ale Vatikán to ešte nepotvrdil.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

8:30 Koronavírus je v Európe v 30 krajinách, európske krajiny zaznamenali 56 mŕtvych, z toho 52 v Taliansku, kde sa v piatok 21. februára vyskytol prvý prípad úmrtia Európana na nkoronavírus, dva vo Francúzsku a jeden v San Marine.

8:02 Nový prípad nákazy oznámil Pakistan. Celkemovo je v tejto krajine päť infikovaných. Podľa ministra zdravotníctva Zafara Mirzu nie je posledný pacient, u ktorého sa koronavírus potvrdil, vo vážnom stave. Koronavírusom sa nakazila 45-ročná žena, ktorá pred niekoľkými dňami pricestovala z Iránu.

7:56 V Česku je už päť nakazených. Podľa riaditeľky pražské hygienickej stanice Zdenky Jágrovej boli podrobne zmapované kontakty všetkých nakazených. Americká študentka a jej priateľka z Ekvadoru prileteli 24. februára z Milána do Viedne, kde boli ubytované v hoteli. Potom sa presúvali do Budapešti, Brna a Prahy, kde bývali v byte Airbnb. V karanténe je vodič a 18 cestujúcich z autobusu, ktorým dievčatá cestovali, dvaja taxikári a čašník z reštaurácie, kde boli na obede. Byt, kde boli ubytované, sa týždeň neprenajíma a potom bude dezinfikovaný.

7:30 Do nemocnice na pražskú Bulovku bolo v pondelok prevezené 9-ročné dievčatko s príznakmi koronavírusu, jej test bol však nakonec negatívny.

Nový koronavírus sa od vlaňajšieho decembra rozšíril z Číny medzičasom do viac ako 60 krajín. Celkovo zomrelo v Číne na chorobu COVID-19 alebo komplikácie s ňou spojené 2943 ľudí, celkový počet infikovaných dosiahol 80.151. Mimo Číny si vyžiadal viac ako 170 obetí.

Čínske úrady v utorok oznámili rekordne nízke rozšírenie koronavírusu.