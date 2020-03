Strach z koronavírusu sa šíri Slovenskom: Vzorky sú negatívne, zavádzajú sa opatrenia

Podľa medicínskeho riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave Viliama Vadrnu testovali v trnavskej nemocnici v minulých dňoch siedmich pacientov na nákazu koronavírusom, u žiadneho z nich sa toto ochorenie nepotvrdilo. "V utorok boli zverejnené výsledky ďalších piatich vzoriek, ktoré boli takisto negatívne," doplnila Tittelová. Trnavská nemocnica je jediným ústavným zdravotníckym zariadením v Trnavskom kraji, ktoré má k dispozícii infektologické lôžka určené na hospitalizáciu pre pacientov s podozrením na nákazu koronavírusom. "Máme izolovanú kompletnú infekčnú kliniku, kde disponujeme zatiaľ 11 izolačnými izbami. V prípade potreby vieme zvýšiť celkovú kapacitu na 40 lôžok. Nemocnica má k dispozícii dostatočné množstvo ochranných pomôcok, oblekov, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov," potvrdil medicínsky riaditeľ nemocnice.

V Nitrianskom kraji zákazy nechystajú

V Nitrianskom kraji nie je nutné pre obavy z koronavírusu zakazovať verejné zhromaždenia či návštevné hodiny v nemocniciach a zariadeniach pre seniorov. Povedal to lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ľubomír Ševčík po stretnutí, na ktorom o hrozbe koronavírusu rokovali riaditelia všetkých nemocníc v kraji i riaditelia regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Podľa Ševčíka je momentálne najdôležitejšie dôkladne informovať verejnosť a zabrániť zbytočnej panike. „Odporučili sme nemocniciam, aby v maximálnej miere informovali návštevníkov i pacientov o potrebe dodržiavania hygieny. Rovnako sme im pripomenuli potrebu častejšej dezinfekcie verejných priestorov. V súčasnosti nie je dôvod, aby sa zakazovalo zhromažďovanie ľudí alebo návštevné služby. Ak hrozbu koronavírusu pacienti a príbuzní pochopia, tak budú návštevy vykonávať v obmedzenom množstve,“ povedal Ševčík.

Ako pripomenul, cieľom spoločného odborného stretnutia bola vzájomná informovanosť, ale aj vyslanie odkazu verejnosti, že nie je dôvod na vyvolávanie paniky z pandémie. „Informovali sme sa navzájom o súčasnej situácii na Slovensku, existuje aj usmernenie hlavného hygienika, takže máme nastavené kritériá, na základe ktorých sa lekári a zdravotní pracovníci budú správať v prípade pacienta, pri ktorom bude podozrenie na koronavírus. Na Slovensku, a teda ani v Nitrianskom kraji, zatiaľ takéto ochorenie nie je. Treba si však uvedomiť, že nie sme v izolácii, takže môj predpoklad je, že pacient s koronavírusom určite príde aj na Slovensko,“ myslí si lekár NSK.

Odborníci sa momentálne zhodujú v tom, že najohrozenejšou skupinou sú starší ľudia. „Títo ľudia sú často ubytovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Rizikové však môžu byť aj školy, na ktorých sa napríklad organizujú veľké športové akcie, a môžu to byť aj masovejšie kultúrne podujatia. Rizikové je samozrejme aj prostredie v zdravotníctve. K hlavným preventívnym opatreniam patrí vo všetkých týchto prípadoch zvýšená hygiena,“ dodal Ševčík.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

Preventívne opatrenia v Žiline

V súvislosti s hrozbou nového koronavírusu COVID 19 prijal odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) preventívne opatrenia. Cieľom je dostatočne informovať verejnosť a pripraviť zdravotnícke zariadenia na možné situácie. Jednou z aktivít je školenie pre odbornú verejnosť, ktoré sa uskutoční 5. marca. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Odbor zdravotníctva ŽSK zaviedol v súvislosti s rýchlym šírením nového vírusového ochorenia niekoľko preventívnych opatrení. "V prvom rade sme považovali za nutné informovať verejnosť, na ktorú sa zo všetkých strán hrnú rôzne informácie, často však i nepotvrdené poplašné správy. Dôležité je byť pripravený, nie šíriť zbytočnú paniku. Pripravili sme preto pre verejnosť informačné materiály, ktoré sa týkajú predovšetkým preventívnych opatrení, prejavov samotnej nákazy, a tiež čo robiť po návrate z krajín, kde sa vírus rozšíril," uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

Informačné letáky kraj rozposlal do zdravotníckych zariadení, do verejných dopravných prostriedkov a tiež zabezpečil ich šírenie prostredníctvom sociálnych sietí. Na základe spoločného rozhodnutia nemocníc v Žilinskom kraji bola zvolaná protiepidemická komisia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Žiline, neskôr zasadal krízový štáb Okresného úradu v Žiline. Výsledkom je dôsledná kontrola zdravotníckych zariadení a stavu zásob špeciálneho zdravotníckeho vybavenia vo verejných lekárňach. "Župa tiež prijala bezpečnostné opatrenia v ambulanciách pohotovostných služieb a urgentných príjmoch a denne monitoruje aktuálny stav materiálno-technického a personálneho zabezpečenia v župných nemocniciach. Okrem toho, že školíme našich zdravotníckych pracovníkov nariadili sme aj zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Ležiaci pacienti majú často podlomenú imunitu a preto ich musíme chrániť, rovnako tak zdravotnícky personál," doplnila Pekarčíková.

Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je prioritou chrániť zdravie obyvateľstva a svojich pracovníkov. "Požiadali sme našich zamestnancov, ktorí v období posledných dvoch týždňoch navštívili niektorú z ohrozených oblastí, aby nenastupovali do práce a v domácom prostredí zotrvali minimálne počas štrnásťdňovej inkubačnej doby. Takýmto zamestnancom bude podľa dohody umožnená práca z domu," skonštatovala Jurinová.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

V sektore cestovného ruchu nie je dôvod na paniku

Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) upozorňuje, že v službách v tomto sektore nie je pre koronavírus dôvod na paniku. Prezident ZCR Marek Harbuľák, ktorý je zároveň generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska však priznal, že v súvislosti s uvedeným ochorením začínajú pociťovať prejavy davovej psychózy niektorých ľudí. A to napriek tomu, že na Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad koronavírusu. "V našich podmienkach zatiaľ nič nehrozí, nie je dôvod na paniku a zodpovedne k tomu pristupujeme. Dodržiavame všetky hygienické a sanitačné predpisy, tak si myslíme, že u nás nemá to ochorenie až taký potenciál na rozširovanie. Nie je dôvod na všeobecnú paniku," povedal v utorok Harbuľák na stretnutí s médiami o problematike cestovného ruchu. "Treba sledovať informácie, ale veríme, že situácia sa dostane pod kontrolu. V našich zariadeniach, podmienkach úzko komunikujeme s úradmi verejného zdravotníctva a pýtame sa, či máme prijať nejaké nadštandardné opatrenia," uviedol Harbuľák.

Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes informoval, že v rámci predaja letných zájazdov zaznamenali vo februári pokles záujmu o tzv. first moment zájazdy. "Bolo to spôsobené tým, že sa začalo viac hovoriť o víruse. Nedá sa momentálne, ani sa nebude dať predpokladať vývoj, ktorým smerom bude tento vírus postupovať a či ovplyvní letnú sezónu.Sme hlboko presvedčení, že do začiatku letnej sezóny sa situácia dostane pod kontrolu a že škody budú mať únosnú mieru," povedal Berkes a poznamenal, že je skôr optimista.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Koronavírus sa doteraz nevyskytol v žiadnom lyžiarskom stredisku v Taliansku

Pre výskyt koronavírusu museli byť napríklad v severnom Taliansku uzavreté niektoré menšie oblasti, kde sa nemohli poskytovať služby cestovného ruchu. "Podľa posledných správ, ktoré sme dostali minulý týždeň z talianskej ambasády v Bratislave, situácia v Taliansku sa dostáva pod kontrolu. Máme informáciu, že všetci čínski pacienti, ktorí boli hospitalizovaní ako prví, sú vyliečení," priblížil Berkes. Koronavírus sa podľa neho doteraz nevyskytol v žiadnom lyžiarskom stredisku v Taliansku.

Pokiaľ ide o letnú sezónu, šéf SACKA odporúča dovolenkárom, počkať s akýmikoľvek reakciami. "Ak sa oprieme o zákon, klienti majú nárok na stornovanie zájazdu v prípade, že cestovná kancelária nedokáže dodať všetky služby. Je ešte predčasné hovoriť, či cestovná kancelária nebude vedieť dodať všetky služby v letných mesiacoch. Ako sa situácia vyvinie, podľa toho budú potom cestovné kancelárie reagovať," predpokladá Berkes. Priznal, že dostali veľa otázok aj o prípadnom stornovaní už zakúpených zájazdov.

Klienti majú podľa zákona nárok stornovať zájazdy napríklad vtedy, pokiaľ je cieľové miesto v karanténe a uzatvorené, čiže nemôžu tam poskytovať žiadne služby, hotely sú zatvorené, lanovky nepremávajú a život je obmedzený. "Do týchto miest má klient právo stornovať zájazd bez stornopoplatkov. Klienti môžu stornovať zájazdy z rôznych dôvodov, ale v takých prípadoch musia počítať s pravidlami vo všeobecných zmluvných podmienkach, kde sú v rámci jednotlivých cestovných kancelárií uvedené rôzne druhy stornopoplatkov," dodal Berkes.