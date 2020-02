V Sýrii bombardujú deti a civilistov: „Liečime poranenia, ale aj amputujeme,“ hovorí lekárka

„Bezohľadnú kampaň plnú bombardovania a ostreľovania mohla spustiť jedine sýrska vláda a jej spojenci,“ uviedla výkonná riaditeľka Lekárov bez hraníc Meinie Nicolaiová. „Už nevieme, ako máme tieto bezhlavé útoky zastaviť a ako ich prinútiť, aby sa riadili medzinárodným humanitárnym právom, predovšetkým pravidlami vojny (tzv. Rules of War). Mnoho ráz sme vyzvali všetky strany sýrskeho konfliktu, ich spojencov i Radu bezpečnosti OSN, aby urobili pre zastavenie porušovania týchto pravidiel všetko, čo je v ich silách. Vyzývame ich znovu a s najvyššou naliehavosťou. Civilistov a civilnú infraštruktúru treba chrániť. Naša výzva na dodržiavanie pravidiel vojny sa vzťahuje na opozičné skupiny a turecké sily i na sýrsku vládu a jej vojenských spojencov vrátane toho hlavného – Ruska,“ dodala Meinie Nicolaiová.

Popoludní a večer 25. februára zasiahli bomby a granáty husto obývanú oblasť, kde sa bývajú predovšetkým domáci vysídlenci. Ide o oblasti okolo miest Idlíb a Mareet Misirin. Minimálne dve školy a dve škôlky, ktoré poskytovali prístrešok vysídleným rodinám, boli zasiahnuté. Na urgentných príjmoch to bol náročný večer i noc. Tri nemocnice podporované Lekármi bez hraníc v tomto čase zaznamenali urgentný prílev pacientov. „Niekedy šlo o neurologické zranenia, inokedy sme hneď amputovali. V meste panovala hysterická situácia. Zvuky bombardovania a sirén ľuďom spôsobovali panické záchvaty. Bol to ťažký a krvavý deň,“ uviedol jeden z chirurgov. Zdroj: SITA Dve nemocnice – centrálna idlíbska a nemocnica v Mareet Misirin – už stihli poskytnúť prvotný register pacientov. Celkom 66 pacientov bolo ťažko ranených a vyžadovali si urgentné chirurgické zákroky. Najmenej 14 z nich bolo detí. Obe tieto nemocnice tiež evidovali zásahy tesne vedľa svojich budov, často v okruhu do 100 metrov. Štyria zdravotníci pracujúci pre Centrálnu nemocnicu v Idlíbe utrpeli ľahké zranenia. Zdroj: TASR/AP „Koľko matiek musí držať a chrániť svoje dieťa v náručí, zatiaľ čo všade padajú bomby? Koľko otcov musí upokojovať svoje deti a snažiť sa ich aspoň trochu rozveseliť, zatiaľ čo sa všade okolo strieľa?“ pýta sa Cristian Reynders, projektový koordinátor Lekárov bez hraníc v severozápadnej Sýrii. „Ľudia v Idlíbe stále dúfajú v jednu jedinú vec – zachrániť si život. Ale ich nádej sa znižuje každou minútou i dňom,“ dodal. Lekári bez hraníc podporujú všetky tri spomenuté nemocnice v tejto správe, pričom v krajine poskytujú pomoc už od roku 2009. Organizácia sa tu venuje okrem iného aj starostlivosti o matku a dieťa, poskytovaniu všeobecnej lekárskej pomoci, koordinácii špecializovaného centra na liečbu popálenín a aj očkovacím kampaniam.