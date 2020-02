Hrôza v českej Plzni: Dievča (10) vypadlo z piateho poschodia, skočila za ním aj matka! Desivé svedectvá

PLZEŇ - Išlo o samovraždu, nešťastie alebo nebodaj úmyselný trestný čin? Práve to vyšetruje česká polícia, ktorú zamestnáva vážny prípad z Plzne. Podľa prvotných informácií tu najprv vypadlo z okna z piateho poschodia dieťa, po približne desiatich minútach za ním skočila aj matka.

Dvojica skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. Našťastie však obe prežili. Ako informoval portál novinky.cz, k nešťastiu došlo na Těšínské ulici okolo pol deviatej ráno. Dievča aj jeho matka dopadli na trávnatú plochu.

"Policajti sa zaoberajú presnou príčinou a okolnosťami prípadu, aby mohli s istotou povedať, či sa jednalo o samovraždu, nešťastnú náhodu alebo úmyselný trestný čin," povedala hovorkyňa českej polície Ivana Jelínková.

Desivé svedectvá, ktoré sa nezhodujú

České médiá informujú, že strašná scéna mala aj niekoľkých svedkov. Niektorí tvrdia, že z okna najprv vypadlo 10-ročné dievča. Keď to zistila jeho matka, pravdepodobne ju prepadlo zúfalstvo. Na mieste už síce boli hasiči, no ona taktiež skočila.

Miesto nešťastia. Zdroj: Reprofoto:novinky.cz

České Právo ale prináša iné svedectvá, ktoré zas hovoria o tom, že dieťa viselo z okna a žena ho držala za ruky. "Vôbec sa nesnažila pomôcť, pokúsiť sa ho vtiahnuť naspäť," zneli šokujúce slová ľudí, ktoré adresovali aj policajtom.

Druhej verzii majú údajne zodpovedať aj zranenia dievčatka. Dopadlo na nohy a zadok. Našťastie to však vyzerá tak, že síce utrpelo vážne zranenia, no nie také, ktoré by ho priamo ohrozili na živote. "Je na pozorovaní na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti," ozrejmil zdroj Práva. Keď prišli na miesto záchranári, bolo pri vedomí.

Žena mala utrpieť veľmi vážne poranenie hlavy a je v kritickom stave. "Skočila a spadla na hlavu, jej zranenia sú veľmi vážne až kritické," potvrdila aj hovorkyňa záchranárov Mária Svobodová.

Pozerala do prázdna, potom skočila

Záchranári si na výjazd v Plzni budú zrejme pamätať ešte dlho. Podľa ich hovorkyne sa totiž snažili so ženou nadviazať kontakt, ešte predtým, ako skočila z okna. No všetka snaha bola márna. "Záchranári ju ubezpečovali, že dieťa bude v poriadku," vysvetlila Svobodová.

No žena len stála v okne a bola duchom neprítomná. Pozerala sa pred seba do prázdna. Potom skočila. Prípad teda sprevádza množstvo otáznikov. Ak sa preukáže, že matka dcérke k pádu pomohla, išlo by o trestný čin.