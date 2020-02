Rodičia zúria! VIDEO V knižnici zaplnenej deťmi sa točilo porno, zástupcovia mesta neurobia nič

Video má viac než desať minút. Bolo natočené v uliciach kalifornského mesta Santa Monica a v tamojšej verejnej knižnici - pobočka Ocean Park - v čase otváracích hodín. Sexuálne akty v knižnici vykonáva mladá dievčina. Jej tvár sa však vo videu nikdy nezobrazí.

„Božechráň, dieťa kráčalo v knižnici a šlo rovno do jej stredu. To je moja najväčšia obava,“ povedala Janet McLaughlinová, matka. „Deti tomu nepotrebujú byť vystavené. Ak chcete robiť porno, držte sa hotelov,“ odkázala žena.

McLaughlinová bola videom tak znechutená, že keď jej ďalší dotknutý rodič poslal odkaz na film, obrátila sa na sociálne médiá, aby získala pozornosť mesta. Žena však tvrdí, že zástupcovia mesta si sú toho vedomí, no nevedia s tým spraviť nič „Vravia, že je to priestupok, a pokiaľ to sami neuvidia, nemôžu s tým nič urobiť,“ povedala McLaughlinová.

Video skončilo na platenej porno stránke. „Musíme mať zákony, ktoré im zabránia v tom, aby robili veci, ktoré deťom škodia,“ dodala McLaughlinová.