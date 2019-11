Kedysi bola zlatou medailistkou: FOTO Morálny úpadok, športovkyňa sa dala na porno priemysel

Van De Leurová je bývalá športovkyňa, ktorá sa profesionálne venovala gymnastike. Veľakrát stála na stupňoch víťazov s ocenením a neraz aj zlatým. Majsterku sveta dokonca v roku 2002 formálne titulovali za športovkyňu roka 2002. Celý svet mala na dlani.

Van De Leurová cvičí na kladine v roku 2001 počas kvalifikácie na Majstrovstvách sveta v gymnastike Zdroj: TASR/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Bod životného zlomu

Zdalo sa, že Leurovej už nič nemôže vziať vietor z plachiet a viezla sa na vlne úspechov a mediálnej priazne. Gymnastka si však nestihla užiť ani svojich pár minút slávy a prišli prvé finančné problémy. Po čase sa Leurová rozhodla zo športového života stiahnuť a rozhodla sa pre "športový dôchodok". Bolo to aj tým, že žila pikantným životom a jej správanie bolo často riskantné. Prešla si početnými, nezmyselnými vzťahmi. Športové kluby sa jej začali otáčať chrbtom, a to isté urobila aj jej rodina.

Jej život sa napokon dostal na také morálne dno, že sa rozhodla zarábať peniaze z trestnej činnosti. Venovala sa hlavne vydieraniu neverných manželov. Verona Van De Leurová bola dokonca v roku 2011 odsúdená na 72 dní väzenia. Na dva roky tiež prišla o strechu nad hlavou a spávala len v aute.

Gymnastka sa začala venovať filmom pre dospelých Zdroj: Instagram.com/veronagymnast2

Zdroj: Instagram.com/veronagymnast2

Definitívne rozhodnutie pre porno kariéru

To, že kontakty s gymnastkou prerušila samotná rodina, bol pre Veronu dostatočný impulz k tomu, aby sa dala na niečo úplne nové. Zvolila si porno priemysel. Rozpočet jej nakoplo pikantné vystupovanie pred webkamerou spolu so svojím priateľom, ktorý bol mimoriadne ústretový a tolerantný k tomu, čo Verona robí. Časom sa z toho stal bežný biznis.

Zdroj: Instagram.com/veronagymnast2

Zdroj: Instagram.com/veronagymnast2

Donútila ju finančná situácia, no chce skončiť

"Nemôžem povedať, že by som bola typická porno herečka. Vystupovala som hlavne pred webkamerou. Robila som to buď sama alebo so svojím priateľom. Stanovila som pravidlá pre svoju vlastnú prácu," vyjadrila sa bývalá športovkyňa pre noviny The Sun.

Verona dokonca neľutuje rozhodnutie vstúpiť do sveta pornopriemyslu. Pripúšťa, že ťažká finančná situácia ju prinútila hrať vporne. "Môj priateľ pochádza z rozbitej rodiny. Na začiatku sme mali nejaké peniaze, ale skončilo to veľmi rýchlo. Museli sme nejako zvládnuť," priznáva Van De Leurová. Napriek všetkému sa chystá koncom roka 2019 túto kariéru ukončiť. "Pozerám sa na tých osem rokov a užívam si ich. Vždy som to považovala za prácu, ktorá sa mi páči," uzavrela Verona Van De Leurová.