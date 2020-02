Peklo na luxusnej lodi: Britský pár v karanténe trpí, kritizuje premiéra Johnsona za nečinnosť

Vo videu vysielanom naživo na Facebooku v uplynulú nedeľu David Abel, ktorý o sebe vyhlasuje, že je „neochvejný Tory“, uviedol, že v premiéra "nemá dôveru". „Táto situácia je oveľa horšia, ako by som si kedy dokázal predstaviť,“ vyhlásil pán Abel.

Hovorca britského ministerstva zahraničia uviedol pre britský denník Independent, že ministerstvo „nepretržite pracuje“, aby zabezpečilo pohodlie britských občanov na lodi, pričom rokuje s japonskými úradmi. Manželia Abelovci sú dvaja z vyše 3 500 ľudí uviaznutých v karanténe na Princess Diamond od 4. februára po tom, čo bol jeden z jej návštevníkov v Hongkongu pozitívne testovaný na koronavírus.

Doteraz bolo s novým koronavírusom diagnostikovaných 454 osôb na palube, čím sa loď stala miestom najväčšieho výskytu prípadov vírusu mimo čínskej pevniny. V nedeľu ukázali testy u ďalších 70 ľudí infekciu koronavírusom, deň predtým bolo potvrdených 67 prípadov, v pondelok ich počet stúpol na 99. Americkí občania boli teraz evakuovaní z Diamond Princess v rámci prípravy na let naspäť do USA, zatiaľ čo Kanada, Taliansko, Južná Kórea a Hongkong uviedli, že plánujú priviezť svojich cestujúcich uviaznutých na lodi čím skôr domov. Vo videu uverejnenom v nedeľu na lodi David Abel uviedol, že ani nedúfa, že britská vláda začne podobnú operáciu.

Abel vyzval minulý týždeň podnikateľa a miliardára Richarda Bransona, aby dostal britských cestujúcich z Diamond Princess späť do Veľkej Británie. „Vezmite nás do Brize Norton (vojenské letisko vo Veľkej Británii), odvezte nás priamo do zdravotníckeho zariadenia a dajte nás do karantény s ľuďmi, ktorí hovoria naším jazykom.“ Ak by boli testy manželov na koronavírus negatívne, pár by mohol vystúpiť z lode a stráviť zostávajúci čas v karanténe v zariadení na japonskej pevnine. Muž však túto možnosť vylúčil a uviedol, že by s týmto riešením nebol spokojný vzhľadom na nedostupné wifi a ponúkané japonské jedlo.

Nový koronavírus podľa informácií úradov zabil od svojho prvého diagnostikovania v decembri minulého roka vyše 1 770 ľudí. Čínski zdravotníci potvrdili, že úsilie o kontrolu šírenia vírusu prinieslo ovocie, keďže počet nových prípadov klesá už tretí deň. V nedeľu bolo diagnostikovaných 2 009 ľudí. Na Taiwane zomrel na koronavírus taxikár, čo znamenalo prvú smrť na ostrove a piate úmrtie mimo pevninskú Čínu. Minister zdravotníctva Chen Shih-chung počas tlačovej konferencie uviedol, že zosnulý bol 61-ročný muž, ktorý mal cukrovku a hepatitídu B. Zdroj: SITA/AP Photo/Koji Sasahara

Prvú smrť spôsobenú vírusom v Európe oznámil francúzsky minister zdravotníctva v sobotu, keď v nemocnici v Paríži zomrel 80-ročný čínsky turista na pľúcnu infekciu spôsobenú koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v nedeľu uviedlo, že vo Veľkej Británii sa doteraz vykonalo 3 109 testov s deviatimi pozitívnymi výsledkami. To predstavuje nárast o 117 testov v porovnaní s 2 992 hlásenými v sobotu. Počet pozitívnych testov zostáva na deviatich, pričom osem z týchto pacientov bolo už prepustených z nemocnice po zaznamenaní dvoch negatívnych testov.