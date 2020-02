Francúzi sa teda vyznamenali: Dostali tony snehu na takmer holú zjazdovku, ale za akú cenu!

TOULOUSE – Vo francúzskom lyžiarskom stredisku v Luchon-Superbagnères sa na zjazdovkách roztopil sneh. To je katastrofa nielen pre lyžiarov, ale aj pre podnikateľov v gastronómii a hotelových službách. Siahli preto po veľmi necitlivom riešení.

Lyžiarske stredisko použilo podľa britského denníka Independent vrtuľník na transport 60 ton snehu, aby zabránilo predčasnému ukončeniu lyžiarskej sezóny. Rozhodnutie úradníkov v Luchon-Superbagnères sa však stretlo s rozhorčenou kritikou pre náklady na akciu a negatívny vplyv na životné prostredie. Zdroj: Twitter/H. C. Líder regiónu Haute-Garonne tvrdí, že investícia vo výške 5-tisíc eur sa stredisku mnohonásobne vráti. „Nepokryjeme snehom celé lyžiarske stredisko, ale bez tejto akcie by sme museli zatvoriť jeho veľkú časť,“ uviedol Hervé Pounau (50). „Počas prázdnin máme najviac aktivít pre začiatočníkov a lyžiarske školy.“ Nedostatok snehu v stredisku už znížil počet otvorených zjazdoviek z 28 na šesť. Vysoké teploty okolo 10 ° C tiež znemožnili použitie snehových diel na zakrytie dolných svahov.

Un hélicoptère pour enneiger une piste de la station Luchon Superbagnères. Sur fond de montagne dénudée. En plein hiver.



Je trouve cette vidéo très triste.



Source : https://t.co/9j6TOHw8TQ — Hugo Clément (@hugoclement) February 15, 2020

Počas uplynulého víkendu vedenie regiónu schválilo ako riešenie dva lety vrtuľníkom na presun snehu nadol z vyšších častí hory. „Táto operácia by mala zaručiť lyžiarskym školám 15 dní aktivity,“ uviedol Pounau.

Ekológ Patrick Jimena, bývalý environmentálny radca však zúri a rozhodnutie označil za „šialené“. Na svojej stránke na Facebooku napísal: „Pre tento nezmysel nie je možné žiadne ospravedlnenie. V čase globálneho otepľovania niektorí vyprázdňujú svoj čln lyžičkou, keď sa už blíži cunami! Volení úradníci rezortnej rady Haute-Garonne by si mali dvakrát premyslieť tieto opatrenia.“

Environmentálny aktivista Bastien Ho zasa opísal transport snehu ako „krátkodobú aberáciu (odchýlka od normálneho stavu), ktorá bojuje proti globálnemu otepľovaniu tým, že k nemu prispieva.“