Búrka Dennis pácha veľké škody: VIDEO V Británii zrušili stovky letov, vláda vyslala na pomoc armádu

Dvaja ľudia zomreli v oblasti pobrežného grófstva Kent. V sobotu o tom informovala spravodajská stanica Sky News. Bezduché telo 18-ročného mladíka sa našlo vyplavené na pláži Herne Bay. Druhá obeť bola nezvestná, našli ju po sedemhodinovej pátracej akcii na pobreží pri meste Margate. Muž zrejme skonal po tom, ako spadol z tankera prevážajúceho skvapalnený ropný plyn.

Vyčíňanie počasia paralyzovalo aj leteckú dopravu. Zrušenie letov sa okrem tých londýnskych dotklo aj niekoľkých ďalších britských letísk. Ochromenie leteckej dopravy sa dotklo najmenej 40-tisíc ľudí. Najväčšie problémy hlásia aerolinky EasyJet a British Airways. Len EasyJet zrušil 230 letov z a do Británie. Uzavreté budú aj podaktoré cesty, obmedzenia teda pocítia i vodiči áut. Môže tiež dôjsť k meškaniam vlakov. Britská železničná spoločnosť Network Rail strojvedúcim nariadila, aby jazdili rýchlosťou maximálne 80 km/h.

Výstrahy kvôli očakávaným záplavám platia na 31 miestach v Anglicku, na 26 v Škótsku a na 6 vo Walese. Očakáva sa, že búrku budú sprevádzať vietor s rýchlosťou až 158 kilometrov za hodinu a 30-metrové vlny. Úrady preto vyzvali obyvateľov Spojeného kráľovstva, aby dbali na zvýšenú opatrnosť. Britská vláda povolala do grófstva West Yorkshire na pomoc armádu. Vojaci inštalujú protipovodňové zábrany.

Meteorológovia pred ničivou búrkou varujú aj Írsko, a to najmä grófstva Waterford a Wexford. Nárazy vetra by mali udrieť o sile 120 km/h, pričom hrozia aj záplavy.

Pred týždňom Európu postihla búrka Ciara, ktorej sa v strednej Európe vrátane Slovenska a Česka hovorilo Sabine. Vyžiadala si viac ako desiatku obetí, len v Británii podľa miestnych médií zomreli traja ľudia. Odborníci varovali, že následky búrky Dennis by mohli byť ešte horšie. Podľa niektorých odhadov by totiž mohlo za víkend v niektorých regiónoch napršať toľko, ako inokedy za celý mesiac.