Žuravljov si podľa amerického denníka Newsweek myslí, že teplú zimu v Rusku spôsobila tajná klimatická zbraň, ktorú používajú Spojené štáty, aby vyvolali katastrofu. Podľa neho sú USA aj za rozsiahlymi letnými požiarmi na Sibíri. Poslanec varuje, že ak sa roztopí ruský permafrost (večne zmrznutá pôda), bude to "katastrofa". "Američania to vedia a testujú túto zbraň," povedal pre rádio Govorit Moskva. Topenie permafrostu poškodzuje základy domov, koľajnice, spôsobuje lámanie a explózie plynovodov a ropovodov. Bývalý ruský premiér Dmitrij Medvedev zasa tvrdí, že požiare na Sibíri spôsobili ľudia, ktorí sa snažili zamaskovať stopy po nelegálnej ťažbe. Šéf štátnej agentúry zodpovednej za ochranu lesov Rosleschoz oponuje, že požiare sú výsledkom globálneho otepľovania. Zdroj: SITA/AP Teplá zima pripravila Moskvu o sneh, spôsobila kvitnutie rastlín a prebudila medvede z režimu zimného spánku. Počasie je teraz takou horúcou témou, že to bola prvá otázka, ktorú ľudia položili prezidentovi Vladimirovi Putinovi počas jeho nedávnej štvorhodinovej tlačovej konferencie. Putin známy ako klimatický skeptik zopakoval, že nikto nevie, kto alebo čo spôsobuje globálne otepľovanie. Zdroj: SITA/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP Teória, že Spojené štáty používajú proti Rusku klimatické zbrane, vznikla v roku 2010, keď Moskva zažila rekordné teplo. Američania takéto zbrane údajne používajú, aby vyvolali v Rusku ničivé suchá. USA v roku 1977 iniciovali Dohovor o zákaze nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie (Environmental Modification Convention), ktorý jednostranne zakazoval štátom meniť počasie alebo iné environmentálne faktory na nepriateľské účely. Podpísalo ju asi 80 štátov vrátane Slovenska. Ratifikáciu vyvolala „operácia Popeye“, tajná vojenská akcia USA na vytvorenie oblakov nad Vietnamom, aby sa predĺžilo obdobie monzúnu na konkrétnych miestach, dážď narušil cesty a zbavil Vietkong možnosti prepravy vojakov a zásob nákladnými autami.