Zverstvo, z ktorého behá mráz po chrbte! Peklo za dverami bytu, 31 rokov bola sexuálnou otrokyňou

Diabol v ľudskej koži. 56-ročný Matias Salazar mal držať 31 rokov dnes už 49-ročnú ženu, pomenovanú iba ako Morella, v malom byte v meste Maracay, ktoré je neďaleko hlavného mesta Venezuely Caracasu. Matias navyše býval cez ulicu s inou ženou a ich dcérou.

Podľa venezuelskej spravodajskej stránky Cronica Uno sa Morellovej utrpenie začalo v zime 1988. V tom čase mala iba 17 rokov, keď začala chodiť so Salazarom, ktorý ju už od začiatku manipuloval. Jej rodičia namietali proti ich vzťahu, už od začiatku ho nemali radi. Potom prišiel s plánom utiecť z mesta.

Aquí tienen el rostro más actualizado de Mathías Enrique Salazar Moure, mejor conocido como "El Gordo Mathías" o "Sr Guido", sujeto que mantuvo por más de 3 décadas en cautiverio y aisladas a tres mujeres en #Maracay #Aragua pic.twitter.com/FzSbuwDYtl — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) February 9, 2020

Dva dni pred Vianocami pár zmizol, najprv sa presťahoval do hotela, kde sa začalo zneužívanie Morelly. Pár sa potom presťahoval do iného hotela a dvoch domov, až sa nakoniec usadil v bytovom komplexe v Maracay, kde Morella strávila ďalšie tri desaťročia svojho života.

31 rokov pekla

Salazar držal Morellu v uzamknutom byte s hrubými závesmi po dobu 24 hodín denne, prakticky doň nedopadalo ani denné svetlo. Jediný jej kontakt so svetom bolo rádio a televízia. Salazar kŕmil Morellu stravou z ryže, šošovice a vajec, psychicky ju mučil tým, že si musela pýtal povolenie na obyčajné úlohy, ako je napríklad sadnúť si, a rutinne ju počas svojho zajatia bil. Dokonca jej nedával jedlo a vodu, ak sa bránila a odmietala ho. Ak sa ho susedia spýtali na ženu, ktorá tam s ním je, povedal im, že je upratovačkou.

Morella, de 49 años, se escapó el 24 de enero de 2020. Mathías Salazar la mantuvo en cautiverio durante 31 años, en un apartamento en Marcay. Aquí su historia: https://t.co/i252O11eRo — Yohana Marra (@Yohanamarra) February 6, 2020

Z bytu sa pokúsila utiec dvakrát, informujú spravodajské stránky, pomocou kľúčov, ktoré v byte Salazar zabudol, keď od nej odišiel. Avšak pri obidvoch prípadoch kľúče neotvorili zámok dverí a keď Salazar zistil, o čo sa pokúsila, zakaždým ju brutálne zbil.

Osudový deň

V osudný deň, 24. januára, tam však nechal niekoľko pracovných kľúčov, ktoré Morelle umožnili z bytu hrôzy utiecť. Dve hodiny putovala ulicami Maracay a hľadala dom pre ženy v núdzi, ktorého meno počula v rádiu. Keď povedala sociálnymi pracovníkom svoj príbeh, tí zavolali políciu.

Pracovníci uviedli, že Morellovej prvou žiadosťou bolo pozeranie filmu Disney Pocahontas, ktorý vyšiel v roku 1995, ale ktorý nikdy nevidela. Neskôr sa musela vrátiť do bytu hrôzy s prokurátormi.

Dôstojníci teraz obvinili Salazara zo sexuálneho násilia, sexuálneho otroctva, navádzania na samovraždu a psychického násilia. Vyšetrovatelia tiež skúmajú, či sa Salazar dopúšťal útokom aj voči inej žene, s ktorou žil, alebo k ich dcére. Salazarov právnik Jose Briceno na tlačovej konferencii v pondelok uviedol, že jeho klient bol nevinný a je len obeťou mediálnej kampane.

Susedia povedali agentúre Reuters, že si nič neobvyklého nevšimli a že Salazar k nim bol vždy priateľský. Žiadali, aby neboli identifikovaní zo strachu, že by boli obvinení zo spoluúčasti."Ľudia útočia na susedov a pýtajú sa, prečo sme to neohlásili, ale skutočne sme to nevedeli," uviedli susedia.