Odporné zverstvo na toaletách reštaurácie: Muž na FOTO mal sexuálne napadnúť iba 3-ročné dievčatko

34-ročný muž bol obvinený v súvislosti s údajným sexuálnym útokom na 3-ročného dievčatko v pondelok na toalete v reštaurácii rýchlo občerstvenia McDonald´s v Chicagu. Christopher Puente čelí zločineckému obvineniu z predátorského trestného sexuálneho napadnutia obete mladšej ako 13 rokov. Christopher Puente bol v stredu ráno zatknutý. O prípade informoval ako prvý portál Fox24 Chicago.

Christopher Puente Zdroj: Chicago Police

V stredu okolo jednej hodiny v noci Puente údajne odmietol opustiť nočný podnik v Chicagu. Následne na neho zavolali políciu a bol zatknutý za porušenie zákona. Počas vyšetrovania v ňom policajní dôstojíci spoznali muža, ktorého hľadali v súvislosti s nedávnym prípadom, v ktorom žiadali o pomoc pri identifikácii muža hľadaného pre údajné sexuálne napadnutie 3-ročného dievčaťa v pondelok v reštaurácii McDonald na Clark Street v Chicagu.

Christopher Puente Zdroj: Chicago Police

Svedok povedal, že v pondelok Puenta videl, ako vzal dievčatko do kabínky na toaletách a následne to oznámil polícii. Batoľa bolo údajne len pár krokov od svojho rodiča, keď bolo v pondelok ráno sexuálne zneužívané v kúpeľni reštaurácie, informovala miestna polícia. Puente zostáva vo väzbe a vo štvrtok by mal o ňom rozhodnúť súd.