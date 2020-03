Otrasné činy páru na FOTO: Dcéru zatvárali do klietky, otec ju mal obťažovať... Do väzenia nepôjdu!

Huntingburský pár bol zatknutý v októbri 2017. Úrady viedli rozhovor s dievčaťom s pomocou od krajskej prokuratúry. Ako pokračovalo vyšetrovanie, Alan Friz bol vzatý do väzby. Polícia následne získala príkaz na prehliadku domu a objavila priestor skrine spálne, ktorá bola premenená na uzamykateľnú klietku, kde držali ich dcéru.

Ako k prípadu uviedol britský portál Daily Mail, umelo vytvorená klietka bola zostavená z bývalého šatníka, kde dievča do nej zatvárali na noc. Voľne sa pohybovať po dome mohla len vo dne, aj to len vtedy, keď bola Aimee doma. "Vyzeralo to, že klietka bola starým šatníkom a ako by do šatníka umiestnili mreže. Cela bola uzavretá dverami veľkými 60 x 120 cm," vypovedal zástupca šerifa okresku Dubois Jesus Monarrez. "Dali jej hrniec, aby ho mohla používať ako toaletu. Cela bola veľká 120 x 240 cm a vnútri bol matrac," dodal Monarrez.

Aimee Fritz Zdroj: SITA/Dubois County Jail via WXIN-TV via AP

Dievča vo výpovedi uviedlo, že otec ju mal aj zneužívať. To sa začalo, keď mala 13 rokov a začali sa jej vyvíjať prsia. „Zakaždým, keď ju objal Alan, dotkol sa jej, Dievča naznačilo rukami, ako jej Alan prechádzal z línie krku, dole pod košeľu a dotýkal sa jej nahých prsníkov," uviedol zástupca šerifa.

Alan Fritz Zdroj: SITA/Dubois County Jail via WXIN-TV via AP

Zubár Alan Fritz a jeho manželka Aimee Friz sa priznali k tomu, že zanedbali od nich závislú osobu na obvodnom súde v Crawforde výmenou za dvojročnú podmienku, informovala organizácia WXIN-TV. Niektoré obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletej, ktoré boli uvalené na 57-ročného Alana Fríza, boli tiež zamietnuté. Informoval o tom portál ABC News.

Alan bol obvinený z 26 prípadov zanedbania alebo ohrozovania dieťaťa vrátane sexuálneho obťažovania. Jeho žena Aimee bola obvinená celkom 22-krát. Obaja na súde hájili tým, že dievča zatvárali pre jej vlastné dobro, pretože trpí duševnou chorobou. Všetky deti im boli úradne odobraté a umiestnené do starostlivosti Centra pre ochrany detí.