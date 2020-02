Vezmem ti to najcennejšie, napísala ex Lukášovi: Najprv surovo utopila syna, potom si podrezala žily

Otec svojho syna už nikdy neobjíme.

Zdroj: extra.cz

Hrôzostrašný prípad

BENEŠOV - Hrozivá tragédia v Českej republike, ktorej obeťou sa stalo len šesťročné dieťa. Ešte strašnejšie je, že chlapček zahynul rukou matky. Prečo? Martina, ktorá sa po polroku od hrozného skutku postavila pred súd, sa údajne nevedela zmieriť s tým, že by jej ratolesť zverili do opatery otca po tom, ako sa rozišli...Žiaľ, doplatil na to nevinný človiečik.